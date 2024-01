Oscar Michel: "En enero se verá la pelea consumidor - vendedor"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Milei (@javiermilei)

"Cuando hay una economía encorsetada, o como una olla a presión, vos liberás algunas cosas y se genera el caos, pero luego se tiende a buscar un equilibrio. Es decir, uno vio la explosión de precios en fin de año (donde la gente consumió por Navidad y Año Nuevo) y ahora vamos a observar la gran pelea entre el consumidor y el vendedor. Pero vamos a poder comparar precios que tenderán a bajar", explicó el economista.

El Banco Central liberó una de las trabas que dificultaban la operatoria del dólar MEP, la vía más utilizada para hacerse de divisas. A diferencia del dólar Ahorro, que tiene un cupo mensual de USD 200, y el dólar Turista, con un límite de USD 300, la compra de dólar MEP o Bolsa no tiene un límite en cuanto a monto, pero sí contaba con disposiciones que limitaban los negocios: "En el dólar MEP hay alguien que vende y compra, no tiene por qué regular nada el Estado". En ese sentido, aclaró que la intervención estatal tuvo que ver con la desesperación para que el dólar no crezca de manera descomunal en poco tiempo.

En cuanto a los salarios, dijo que se tendrán que ajustar porque han quedado atrasados por la inflación: "Pero como la idea es llegar al déficit cero, creo que habrá retraso en el sueldo del empleado publico porque el municipio, el gobierno provincial y la Nación primero deberán acomodar sus números", precisó.

Respecto a las tarifas, Michel dijo que habrá que ver cómo impacta el sinceramiento de esos precios pero que no es de preocupación porque se entiende que será un cambio paulatino. Además, el economista insiste en que no habrá aumentos sustanciales en el precio del combustible, que es uno de los factores principales del incremento de los precios, y que el mismo sistema económico, en su esencia, como lo es la oferta y la demanda, hará que se genere una economía competitiva de oferta-demanda y se trasladará a la baja de los precios.