Multinacional confirmó que se va del país

Otra multinacional, del rubro fertilizantes, se va de Argentina. Su adquisición involucra a productores e inversores locales

16 de diciembre 2025
El sector agroindustrial argentino experimenta un nuevo sacudón con la adquisición del 50% de Profertil S.A. por parte de Adecoagro S.A. y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), tras la salida de la multinacional canadiense Nutrien y la oficialización del traspaso por parte de la petrolera estatal YPF. Esta operación, valuada en 1.200 millones de dólares estadounidenses, coloca a productores locales y cooperativistas al frente de la principal compañía argentina de fertilizantes.

Un comunicado emitido por YPF confirma que el Directorio de la empresa aprobó la oferta vinculante para la adquisición del 50% de su participación en Profertil por parte de Adecoagro. El acuerdo fue validado en la reunión del jueves 11 de diciembre y, tras cumplir con las condiciones previstas en el contrato de compraventa, quedó efectivamente sellada la transferencia. “YPF aceptó la oferta vinculante presentada por Adecoagro para adquirir el 50% de su participación en Profertil, empresa líder en la producción de urea granulada en la región”, se detalla en el texto institucional.

Desde la petrolera, señalan que esta decisión permite a la compañía concentrar esfuerzos en el desarrollo de Vaca Muerta y avanzar en el Plan 4x4, una estrategia para consolidar a la empresa en el segmento shale. Además, remarcan que parte de esta gestión implica la salida de activos no estratégicos y la expansión en áreas clave, como las recientes adquisiciones de campos en la cuenca neuquina.

La nueva composición accionaria convierte a Adecoagro y ACA en los principales controladores de Profertil, mientras el 50% restante sigue bajo la órbita de YPF. Ambas entidades nacionales realizaron el anuncio de la toma de posesión, tras la validación de todos los requisitos regulatorios. De acuerdo a los documentos difundidos, la participación de Adecoagro y ACA se reparte en un 90% y 10%, respectivamente. Profertil S.A. es responsable de aproximadamente el 60% del consumo nacional de urea y produce cerca de 1,3 millones de toneladas de ese insumo vital para la agricultura, además de 790 mil toneladas de amoníaco cada año.

Profertil cuenta con su principal planta industrial en el polo petroquímico de Bahía Blanca, el más importante del país, y desarrolla su actividad en una ubicación estratégica, con acceso competitivo a gas natural y electricidad. La infraestructura incluye oficinas administrativas en Buenos Aires y terminales logísticas en Bahía Blanca, Necochea, San Nicolás (Buenos Aires) y Puerto General San Martín (Santa Fe). Esta red asegura el abastecimiento y la distribución local de fertilizantes a escala nacional, publica Infobae.

