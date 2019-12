Mujeres campesinas de acuerdo con las retenciones segmentadas

La Asociación de Mujeres Rurales Argentinas sentó su postura respecto del aumento de las retenciones al Campo. El texto completo de la AMRAF

Los campesinos y campesinas apoyamos las políticas para la redistribución de la riqueza.

Desde nuestras organizaciones agrarias, conformada por pequeños y medianos productores, campesinos y campesinas y pueblos originarios, queremos saludar la medida tomada por el gobierno del presidente Alberto Fernandez junto a los ministros Luis Basterra, Martin Guzman y Santiago Cafiero, respecto al aumento de retenciones para los exportadores. Entendemos que esta medida apunta a resolver la emergencia social en la que se encuentra inmerso nuestro país luego de cuatro años de neoliberalismo en el poder.

Esta medida implica caminar en la senda de reformas para la justicia fiscal, donde aquellos sectores de la sociedad que más ganancias se apropian aporten a los fondos que alivien el sufrimiento de los más humildes. Resolver la situación de hambre e indigencia del más del 40% de la población debe no ser solo la prioridad del gobierno, sino un deber de toda la sociedad.

Sabemos que estas medidas, orientada a uno de los sectores de mayor concentración de poder económico que es el conglomerado exportador, tienen como objetivo también poder influir en los precios internos a fin de aliviar también a las familias de clase media.

Este aumento no pone en riesgo los niveles de rentabilidad de los sectores concentrados, y son justamente estos lo que toman de rehenes a nuestros pequeños y medianos productores y productoras, trasladándoles los costos de estas medidas. Por lo que confiamos que las mismas serán acompañadas con otras complementarias para el fortalecimiento de la agricultura familiar. Para q más paguen los q más tienen aspiramos a q este inicio evolucione en un esquema de retenciones segmentadas para q no seamos afectados en nuestra actividad productiva.

Nuestro trabajo es el alimento del pueblo.

Ningún campesinx sin tierra!

Tierra Techo y Trabajo

AMRAF junto a otras organuzaciones de la Agricultura Familiar

Por otra parte, Mónica Polidoro, presidenta de AMRAF analizó la situación del sector que representa.

Retenciones Sí, con Segmentación

La decisión del gobierno de actualizar los derechos de exportación, ha puesto en evidencia la actitud golpista y sectaria de los poderes concentrados. Parafraseando a el ex Presidente democrático Raúl Alfonsín en aquel memorable discurso en la SRA brutalmente abucheado cuando dijo “ No creo sean estos los Pequeños Productores …los que tienen este comportamiento…son los que muertos de miedos se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura, aplaudiendo a quienes han venido a destruir la producción argentina, no son los PP”, es que podemos en términos comparativos manifestar, que quienes hoy por hoy salen a reclamar, son los mismos que aceptaron sin chistar los aumentos siderales en energía eléctrica , agua y gas provocando el fin de las PYMES y cierres de fabricas y comercios entre otras cosas.

Hagamos un pequeño análisis: Se anuncio un 27% en soja. Un productor de 20 has en plena Pampa Húmeda todos los meses vende una pequeña parte de su cosecha de soja, en los últimos años cobraba un 30 y 32% menos que el precio de Chicago, (Mercado de Referencia en Argentina) No es AUMENTO es ACTUALIZACION. El gobierno de Macri este año no actualizo los 4$, tal vez porque era año electoral y después por perder alevosamente en las elecciones primarias. El Tema es POLITICO NO ECONOMICO. Productores que trabajan sobre tierras alquiladas normalmente siembran soja de primera, ya que es más conveniente por la rentabilidad. Con retención del 27 al 30%, la soja sigue siendo un cultivo con menos riesgo. Nuevamente: El “reclamo” es POLITICO NO ECONOMICO. La verdadera intención es marcar la cancha a un gobierno recién asumido, que ya había alertado sobre estas medidas, un gobierno que se comprometió a poner la Argentina de Pie, pidiéndole un esfuerzo a los que más tienen, la respuesta de ese pequeño sector concentrador no se hizo esperar. Si hubiese buena intención el reclamo seria otro: Tasa de interés, Créditos, Insumos.

Resulta penoso que la Entidad que tendría que representar a los Pequeños y Medianos Productores, la Federación Agraria Argentina, hoy siga sentada junto a los sectores que concentran el poder, la ME. Algunos de sus dirigentes hicieron posible esta maniobra estratégica dejando a la histórica entidad en un lugar que nada tiene que ver con lo que realmente necesitan los PP. La FAA, debe ser recuperada por el Campo Nacional y Popular. Hoy está literalmente robada por sectores totalmente antagónicos a los genuinos productores

Hay que despertar conciencia ciudadana demostrando que no es un reclamo del mal llamado campo, porque no todo el campo es lo mismo, sino una estrategia política vende patria, similar a lo que está ocurriendo en Bolivia, Venezuela, Brasil. Quieren impedir la aplicación de retenciones en Argentina, porque de esa manera estarían obstaculizando el ingreso de dólares al país. No se podría pagar ni renegociar la deuda con el FMI. Tampoco se podría redistribuir riqueza. Es una estrategia POLITICA, es mucho más grave que un mero reclamo impositivo.

Hoy por hoy el gobierno nacional tiene la gran OPORTUNIDAD, de saldar su deuda política con quienes producen en pequeña escala, implementando la segmentación de las retenciones, ya demostró su viabilidad el ex ministro de economía, Axel Kicilliof, en su momento, con la devolución a productores de pequeña escala. La mejor medida de políticas públicas diferenciadas en la historia económica de nuestro país. Con la implementación de esta medida se evitaría arrojar una vez más a la Agricultura Familiar a los brazos de la Oligarquía.

Hay una transferencia enorme de los sectores productivos a los sectores de concentración, el Gob. No les aumento casi nada a los grandes productores, les perdono la vida….solo debería haber sido más benevolente con los pp como hizo Axel en aquel momento

A dichos de Pedro Peretti (Ex dirigente de FAA, Escritor, Integrante del Manifiesto Argentino, Coordinador de la Agrupación Grito de Alcorta): La irracionalidad logísticas en términos productivos de la Argentina es Tremenda...los miles de km en flete de toda la cosecha, generando accidentes de tránsito, contaminando el medio ambiente, alimentos que recorren km para ir y volver al mismo territorio donde se origino, como la leche por ej. Ni hablar de las inundaciones consecuencia de las formidables deforestaciones como la tala de 4 millones de has realizadas en la provincia de Córdoba, por ejemplo, la suba de tasa de mortandad de cáncer en poblaciones rurales. Hay que analizar la Agricultura con otra mirada que no sea la que nos impone el actual modelo concentrador. Terminar definitivamente con el modelo agro exportador de materia prima idolatrado e impuesto en todas las esferas educativas y comunicacionales por el neoliberalismo para reemplazarlo por el agregado de valor en origen.

Por último es importante hacer mención a la distribución de las Tierras con valor agropecuario en algunas provincias argentinas:

Santa Cruz 182 terratenientes concentran 8.9 millones de has.

Chubut: 193 terratenientes concentran 7.2 millones de has

Rio Negro: 92 terratenientes concentran 2,9 millones de has

Neuquén 34 terratenientes concentran 1.3 millones de has

Tierra del Fuego 18 terratenientes concentran 693.000has

Bs As: 26 terratenientes concentran 734.000 has

El dato es para que cuando “el campo” empiece a querer imponerle condiciones al gobierno, solo para su beneficio y desde los medios te inviten a salir con la cacerola diciendo …”todos somos el campo” Tengas bien en claro que el campo son esos 545 tipos que tienen 21.727.000has y NO VOS!!!!

Mónica Polidoro

Pta de AMRAF

Ex Coordinadora Nacional de Mujeres Federadas Argentinas

Afiliada entidad de base de FAA