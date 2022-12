Fuga: en qué consiste el acuerdo que firmó Massa con EE.UU.

El acuerdo fue celebrado por el gobernador entrerriano Gustavo Bordet: "permitirá contar con información clave, tener un mayor control fiscal, impedir la evasión y direccionar esos recursos al crecimiento de la Argentina. Es una gran gestión de Sergio Massa que beneficiará al país de cara al futuro", expresó el mandatario provincial en las redes sociales.

El convenio, que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2023, permitirá acceder a los datos de cuentas sin declarar de los argentinos de forma automática. A través de este acuerdo, el país norteamericano le va a proveer a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por nueve meses hasta el 30 de septiembre, datos de las cuentas individuales, cuentas de sociedades integradas por ciudadanos argentinos con cuenta en EEUU y ciudadanos argentinos integrantes de trusts con cuentas en EEUU.

El cruce de información no tendrá umbral (en algún momento se especuló con que sería para las cuentas a partir de u$s 50.000) y abarcará tanto a personas físicas como jurídicas. La decisión no requiere aprobación parlamentaria, no será tratada ni por el Congreso nacional ni por el estadounidense, explicó Ámbito.

Al mismo tiempo, el ministro de Economía adelantó que enviará al Congreso un proyecto de blanqueo de capitales con el que se buscará complementar la firma del acuerdo de intercambio de información tributaria, para que los contribuyentes argentinos puedan acceder a un régimen de exteriorización de bienes que no tienen declarados en el país.

Estados Unidos dará información financiera sobre las cuentas declarables a la Argentina con identificación del titular de cuenta, identificación de la institución financiera, monto bruto de intereses divididos, dividendos u otras rentas

El mecanismo habilita la presentación de informes de los cuentahabientes de las entidades financieras extranjeras al gobierno de su jurisdicción. En el Palacio de Hacienda apuntan a los contribuyentes que eludieron el blanqueo implementado durante la administración de Mauricio Macri y que se refugiaron en el vacío de intercambio de información con la Argentina, que ahora se abre con la firma del acuerdo.

Estiman que los fondos no declarados en cuentas estadounidenses rondan los u$s100.000 millones y confían que, sobre ese total, ingresarán en la AFIP poco más de u$s1.000 millones anuales, producto de la información que recibirá la AFIP.

