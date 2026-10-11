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Entre Ríos lidera un indicador nacional de créditos productivos del CFI

Entre Ríos registró 83 préstamos aprobados por 10.400 millones de pesos hasta septiembre y superó ampliamente el promedio federal en el indicador del organismo.

11 de octubre 2026 · 15:34hs
Entre Ríos lidera un indicador nacional de créditos productivos del CFI.

Entre Ríos lidera un indicador nacional de créditos productivos del CFI.
Entre Ríos lidera un indicador nacional de créditos productivos del CFI.

Entre Ríos lidera un indicador nacional de créditos productivos del CFI.

Entre Ríos se ubicó en el primer puesto del indicador de créditos sobre coparticipación elaborado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), según el informe de financiamiento productivo correspondiente a octubre de 2026. La provincia alcanzó una relación del 105,3%, más del doble del promedio federal, que se situó en el 45,7%.

El relevamiento señala que, hasta septiembre de este año, se aprobaron 83 créditos destinados al sector productivo entrerriano, por un monto total de 10.400 millones de pesos. Cada operación representó, en promedio, unos 125 millones de pesos, mientras que el nivel de cumplimiento de la meta de colocación llegó al 78%.

El resultado posiciona a Entre Ríos al frente de este indicador, que relaciona el financiamiento aprobado con la coparticipación provincial y permite comparar el desempeño de las distintas jurisdicciones bajo ese criterio.

Respaldo a la inversión privada

El gobernador Rogelio Frigerio destacó la importancia de facilitar el acceso al crédito para acompañar los proyectos de crecimiento de las empresas y los productores de la provincia.

"Nuestro sector privado está ávido. Nosotros acompañamos esa avidez por crecer, por seguir apostando aún en contextos difíciles", expresó el mandatario provincial.

Las líneas de financiamiento del CFI están orientadas a promover inversiones que permitan incorporar maquinaria, sumar tecnología, modernizar instalaciones y ampliar la capacidad de producción de las empresas.

Estas herramientas también buscan mejorar la competitividad de las actividades económicas, favorecer la incorporación de valor agregado y generar condiciones para la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector privado.

Herramientas para el desarrollo

Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, consideró que los resultados reflejan el trabajo realizado para ampliar las posibilidades de financiamiento de las actividades económicas entrerrianas.

"Estos resultados muestran que en Entre Ríos estamos generando herramientas concretas para que quienes quieren invertir, producir y generar empleo puedan hacerlo. Nuestro objetivo es que cada vez más recursos lleguen al sector productivo y se traduzcan en más inversión y trabajo privado para los entrerrianos", manifestó el funcionario.

El trabajo articulado entre el Gobierno provincial y el Consejo Federal de Inversiones contempla distintas alternativas crediticias destinadas a proyectos de inversión productiva, eficiencia energética, aprovechamiento del agua y mejoras ambientales.

Además, incluye instrumentos específicos de asistencia financiera para emprendimientos y proyectos empresariales liderados por mujeres, con el propósito de ampliar las oportunidades de acceso a recursos para el desarrollo de sus actividades.

Una agenda orientada a la producción

Desde el Gobierno entrerriano señalaron que estas iniciativas forman parte de una política destinada a fortalecer el entramado productivo provincial y acompañar a las empresas que buscan ampliar sus operaciones.

En ese marco, el financiamiento constituye uno de los instrumentos disponibles para sostener proyectos de inversión, promover la modernización de los procesos productivos y favorecer el crecimiento de distintas actividades económicas.

Los datos difundidos por el CFI muestran el volumen de créditos aprobados hasta septiembre y el posicionamiento relativo de Entre Ríos frente a las demás jurisdicciones. No obstante, las cifras corresponden a operaciones autorizadas y no permiten establecer, por sí solas, el impacto efectivo de esos recursos sobre la producción y el empleo.

La continuidad de estas herramientas estará vinculada con la ejecución de los proyectos financiados y su capacidad para traducirse en nuevas inversiones dentro del territorio provincial.

Entre Ríos Créditos CFI
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