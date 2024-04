En Córdoba inicia el proceso de licitación de 10 licencias para operadores de juego online

Córdoba es la provincia más grande de Argentina y el subregente del departamento legal de Lotería ha hablado de que el juego en línea requiere dar un paso más en la provincia si quieren maximizar los beneficios que este puede generar. El juego ya es legal en la provincia de Córdoba, sin embargo, es necesario poder legislar si se quiere poder empezar a explotar en línea. El propósito no es que se pueda empezar a jugar en línea, si no que se empiece a hacer de manera legal porque, a pesar de que es ilegal, se juega online y es necesario proteger a todos los jugadores con licencias y certificados que aseguren que sus datos e información están a salvo en un casino.

La propuesta de la provincia de Córdoba

Es más que evidente que el juego no para de crecer y es necesario tomar las medidas necesarias para apoyar este crecimiento. Estar en contra de esto es un movimiento erróneo en todos los sentidos y, por ello, Córdoba ha decidido ponerse manos a la obra y tramitar licencias para permitir el juego online en la provincia. A fin de cuentas, no están siguiendo más que los pasos de otras grandes ciudades como Buenos Aires, donde el juego online ya fue legalizado años atrás.

El proceso pretende que 10 empresas o uniones transitorias (con un máximo de 30% de capital extranjero) obtengan una licencia de juego y de emisión de lotería online por, al menos, 15 años. Todo esto a partir del mes de septiembre de este año 2022, momento en el que comenzaría a tener efecto dicha propuesta. Las empresas que quieran participar en este proceso y que quieran obtener alguna de estas 10 licencias que la provincia pretende entregar , deben de entregar la documentación necesaria entre el pasado 23 de mayo y el próximo 10 de junio, mientras que las propuestas técnicas sobre el proceso a seguir para extender la empresa en los próximos años, deberán de ser enviadas a la lotería de Córdoba antes del 5 de julio.

casino juegos de azar ludopatía 1.jpg

La negativa de algunos ciudadanos de Córdoba

Como cualquier propuesta revolucionaria, esta ha tenido detractores y es que el hecho de que, históricamente, el juego está asociado a la ludopatía, hace que muchos de los habitantes de Córdoba estén en contra de la propuesta. Muchos de ellos hablan incluso de que legalizar el juego solo traerá más pobreza a la provincia, cosa que es completamente errónea. El juego responsable es una de las medidas más importantes que los grandes casinos deben tomar y es que la ludopatía no depende del juego, sino del jugador. El hecho de legalizar o no el juego no va a evitar que se juegue, sino que se pueda hacer de manera libre y que la provincia pueda obtener beneficios de este. Los jugadores que son ludópatas, que tienen un problema, jugarán igual, independientemente de que sea legal o de que no lo sea.

Uno de los partícipes y líderes de esta negativa de la legalización del juego online fue la Pastoral Social Córdoba, en concreto, el sacerdote Munir Bracco, el cual dijo, literalmente: “Es una ley que, indudablemente, va a perjudicar más a las familias más pobres y vulnerables”. Si se piensa con lógica y de manera objetiva, lo que dijo el sacerdote no tiene sentido alguno y es que para jugar hay que ser responsable, independientemente del poder adquisitivo de cada uno. Solo se debe jugar con aquel dinero que estés dispuesto a perder y, si no estás dispuesto a perder nada no debes de jugar. Esta idea es la que fomentan las reglas y medida de juegos responsable de todos los casinos . El juego puede ser algo divertido, entretenido y en muchos casos, una buena forma de ganar dinero, sin embargo, conlleva riesgos y solo deben de jugar aquellas personas que estén dispuestas a asumir ese riesgo, siempre de manera responsable y no dejándose llevar por emociones.

Conclusión

Que Córdoba quiera legalizar el juego es lo mejor que podían hacer. El juego online va a seguir existiendo, quieren legalizarlo o no y extender licencias para permitir el juego es la única forma que la provincia tiene de extraer beneficios de este. Es evidente que el juego online y los casinos, son una de las industrias que más dinero mueven en la actualidad y sería equivocado, como provincia, ciudad o país, no aprovechar los beneficios, en forma de impuesto, que este tipo de negocios pueden aportar.