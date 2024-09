El "gurú del dólar blue" y un fuerte consejo a los inversores

“No es un cambio de época, es una época de cambios, lo que dije antes ahora no aplica, porque ahora cambia todo, es dinámico. Si antes había inflación y devaluación y convenía stockearse, hoy sino tenés eso, no podés quedarte con stock, mové la mercadería y hacela rendir. Si no hay devaluación no podes quedarte en dólares”. Este fue uno de los consejos que el consultor rosarino Salvador Di Stéfano o “el gurú del blue”, como se lo conoce en las redes, dio en Córdoba en un auditorio compuesto por empresarios y productores agrícolas donde se debatían estrategias de negocios.

El economista y consultor se sumó el Tercer Congreso Internacional del Maíz y poniendo el eje en ese cultivo mostró que, al igual que con la soja, “el maíz es peronista”. “En precios promedios, Cristina tuvo maíz a 311 dólares, Macri a 205 dólares, Alberto a 276 dólares, y Milei lo tiene a 180 dólares. Esto nos da la pauta de que el plan económico que está llevando adelante Milei es el plan económico con menos ayuda internacional de los últimos 20 años. Además, no puede privatizar como hizo Menen, no tiene los créditos que tuvo Macri y no tiene los precios que tuvieron Cristina o Alberto. El esfuerzo que hay que hacer es enorme”, sostuvo.

Sobre el sostenimiento de la corrección cambiaria al 2% mensual sin saltos devaluatorios, el consultor rosarino afirmó que mientras no haya dólares no habrá ni fuerte devaluación ni salida brusca del cepo. “Si la competitividad depende de devaluar Argentina sería el país campeón en competitividad. Lo hicimos toda la vida y lo único que logramos es ser una fábrica de pobres. La calesita de circulo vicioso argentina con la devaluación hay que terminarla”.

“Para los próximos meses lo que hay que entender es que vas a salir del cepo cuando el stock de dólares sea mucho más alto que el stock de pesos. Este gobierno heredó muchos pesos y saldo negativo en dólares. En el corto plazo hay que seguir ver que pasa con el blanqueo, la moratoria, los 5 años de adelanto de Bienes Personales, las privatizaciones y el RIGI. Van a ayudar. Ahora esta claro que cada día que pasan tenemos más exportaciones de petróleo y energía. Este año exportamos 4.500 millones de dólares. Es nada, pero hace 3 años teníamos un déficit de 15.000 de dólares. No te alcanza, pero de acá al 2030 vamos a exportar 30.000 millones de dólares entre energía y minería. Mas que de granos”.

En este contexto, para Di Stéfano ya opera un nuevo régimen de negocios al que hay que adaptarse. “Si tenés superávit en la Tesorería y tenés superávit en la balanza de pagos no puede haber devaluación. El combustible del dólar es la emisión, si no hay emisión no hay suba del dólar. Y lo que pasa es que va bajando la inflación y la brecha con el paralelo. Los créditos pasan a ser a tasa positiva”.

Di Stéfano: "No sirve stockearse"

¿En este esquema conviene stockearse? “No, porque todo lo que te stockeas es plata que perdés. Tenes que pasar a un esquema dinámico y mover el stock. Vender la soja y esa plata ponerla a trabajar, a rolear. Con un humilde plazo fijo UVA ganabas un montón de plata. Si no hay inflación la botella de vino no va a aumentar, por eso no conviene hoy stockearse. Este plan te invita a un cambio en la forma de hacer negocios, ya no sirve el stock, a nadie. El tema de stock se terminó. El crédito hoy tiene tasa positiva, conviene mas trabajar con capital propio. No me sirve stockear, no me sirve tener dólares. Hoy sirve abrazarse a un proyecto. Esta política económica ayuda al agregado de valor y no tanto al agricultor, en esta etapa. El agregado de valor está mucho mejor, ganadería, tambo, cerdo, pollo en la medida que busque escala. En un contexto de baja de inflación lo que sirve es ganar escala. Y escala ganas invirtiendo, sumando valor o asociándote. La cultura asociativa tiene que crecer y en el agregado de valor”.

Así, les remarcó: “Hay que gastar los dólares rápido comprando activos reales. Hay que tener estrategias definidas, hagan más de lo que saben hacer, inviertan en activos reales y poco dólar billete, busquen la escala de la empresa para bajar costos unitarios. Antes había inflación, ahora baja, no puedo tener stock. Antes devaluaban el peso, ahora se revalúa, no puedo tener dólares. Antes no me exigían competitividad, ahora tengo que ser competitivo. Viene la revancha de los activos y de las propiedades”, aseguró.