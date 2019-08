El dólar subió un peso y el riesgo país superó los 2000 puntos

La volatilidad volvió al mercado cambiario luego de varias ruedas en las que el billete se mantuvo tranquilo. La divisa subió $ 1 y desde la primera hora de operaciones el Banco Central (BCRA) intervino en el mercado con ventas de reservas que totalizaron los u$s 302 millones, suma superior a todo lo que colocó en la semana post PASO cuando el billete saltó por encima de los $ 63.

El dólar minorista sumó $ 1 cerró a $ 58 en las pantallas del Banco Nación (BNA), mientras que en el mercado mayorista del MULC mostró un comportamiento similar y sumó $ 1,01 y finalizó en los $ 56,30. De esta forma, el peso argentino se depreció 1,71% en el día.

El Central salió desde el inició de la rueda a vender reservas. La entidad que dirige Guido Sandleris colocó u$s 302 millones en siete bloques de a u$s 50 millones. En los seis primeros adjudicó la totalidad, mientras que en el séptimo solo u$s 2 millones a un precio promedio de $ 56.25.

A estos se sumaron los u$s 60 millones diarios que coloca por cuenta del Tesoro desde abril pasado y según operadores también hubo venta de bancos amigos para ayudar a pisar el precio.

En la semana después de la PASO, cuando el billete saltó hasta tocar los $ 63, el BCRA vendió u$s 503 millones en tres ruedas y la semana siguiente colocó u$s 256 millones.

Con la suma de hoy, la entidad ya vendió u$s 1061 millones de reservas para calmar al dólar.

El volumen negociado en el segmento de contado fue de u$s 709,558 millones, de los cuales u$s 302 millones corresponden a reservas del BCRA y u$s 60 millones del Tesoro.

A la hora de hacer análisis, los operadores se focalizaban sobre las declaraciones del equipo de campaña de Alberto Fernández luego de la reunión que tuvieron el lunes con representantes del FMI.

"De entrada el Central arrancó muy agresivo. Realmente no colaboran en nada algunas declaraciones. Están todos muy susceptibles y estas cosas no ayudan para nada", analizó Leonardo Svirsky de BullMarket Brokers.

Federico Furiase, economista y director de EcoGo, opinió que "mientras haya inestabilidad en el mercado de bonos y riesgo país por la incertidumbre en torno a cómo se va a hacer frente a los vencimientos de deuda en dólares de corto plazo, sin saber si va a estar el desembolso del FMI, al BCRA le puede costar muy caro en términos de reservas y tasa de interés intentar contener el dólar, aun siendo un tipo de cambio real alto para el equilibrio de las cuentas externas".

"Es un equilibrio con tres jugadores: Macri, Fernandez y el Fondo, necesitas coordinación y cooperación para alcanzar un equilibrio socialmente óptimo -que haya desembolso y se minimicen las chances de un evento de crédito- y evitar el equilibrio de Nash sin cooperación-", agregó.

Pablo Castagna, director de Balanz, señaló en diálogo con El Cronista que "lo que está leyendo el mercado es que esos dólares que van a contener al billete dejan de estar disponibles en las reservas para afrontar futuros vencimientos de deuda, por eso se desploman los bonos".

"Sumado a que necesitamos indefectiblemente del FMI para controlar la situación y después de los comentarios de ayer hay incertidumbre si harán el desembolso", apuntó.

Anoche la misión del FMI que se encuentra en la Argentina desmintió "categóricamente" que miembros de la delegación hayan sugerido adelantar las elecciones presidenciales por supuestas preocupaciones acerca de un hipotético "vacío de poder", aseguró un vocero de la entidad anoche frente a las versiones que indicaban que había exitido una sugerencia en ese sentido.

Los dichos surgieron luego de la reunión que el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, mantuvo con la misión del Fondo.

"Este tipo de versiones, idas y vueltas no le hace bien a un mercado que está golpeado después de las PASO", remarcó un operador.

Riesgo país

El Riesgo País argentino operó con fuerte tendencia alcista este martes, con un ascenso de10,3% o 187 unidades, hasta los 2.001 puntos básicos.

El Riesgo País superó el máximo nivel de la presidencia de Cristina Kirchner (1.965 puntos, el 14 de noviembre de 2008), para llegar a la cifra más alta desde el 10 de junio de 2005, cuando la Argentina salía del default, luego de la restructuración de su deuda.

El indicador de JP Morgan mide el diferencial de tasa de los títulos emergentes bonos del Tesoro de los EEUU, que en su emisión a 10 años rinde una tasa de 1,49% anual.