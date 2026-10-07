El dólar mayorista cayó 0,2% a 1.517 de pesos y acumuló cuatro ruedas sin avances. El mercado proyecta 1.535,5 para fines de octubre y 1.592 en diciembre.

El dólar oficial cerró estable y amplió la distancia con el techo de la banda cambiaria.

El dólar oficial acumuló este miércoles su cuarta jornada consecutiva sin subas y la cotización mayorista volvió a alejarse del techo de la banda cambiaria, que actualmente se ubica en $1.926,72.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio retrocedió $3, equivalente a 0,2%, y terminó en $1.517 para la venta. De esta manera, la distancia respecto del límite superior de la banda alcanzó el 27%, el mayor nivel registrado en lo que va del año.

El mercado mantiene sus proyecciones

El volumen operado en el segmento de contado superó los US$420,2 millones, mientras que el total negociado durante la jornada alcanzó unos US$732 millones.

En el mercado de futuros, los contratos registraron bajas de hasta 0,2%. Las cotizaciones reflejan una expectativa de mayorista en torno a los $1.535,5 para fines de octubre y cerca de $1.592 para diciembre.

La estabilidad cambiaria se produjo en un contexto de apreciación del real brasileño luego de las elecciones presidenciales en el principal socio comercial de la Argentina. El comportamiento se contrapone, a su vez, con la fortaleza que mostró el dólar a nivel global.

Cómo cotizó en bancos y mercados paralelos

En el Banco Nación, el dólar se mantuvo en $1.540 para la venta, mientras que el dólar tarjeta se ubicó en $2.002.

Según el relevamiento de entidades financieras realizado por el Banco Central, el tipo de cambio oficial promedió $1.543,08 para la venta.

Entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP operó a $1.537 y el contado con liquidación (CCL) cerró en $1.611,17. En tanto, el dólar blue subió $15 y terminó en $1.555 para la venta.