Desde CAME respaldan las medidas oficiales, pero piden más: "Con esto no alcanza"

Pedro Cascales, secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ), expresó este jueves el respaldo de su organización al paquete económico que el Gobierno lanzó ayer. Sin embargo, al mismo tiempo, reclamó "medidas complementarias" porque se trata de un "alivio parcial" que "no alcanza".





"Varias de las medidas fueron propuestas por CAME y están en línea con lo que venimos pidiendo", planteó inicialmente Cascales en una entrevista con #Novaresio910 en Radio La Red AM 910. Pero inmediatamente, lanzó una suerte de advertencia: "No sé si lo anunciado alivia hasta octubre. Creemos que esto tiene que complementarse con más medidas porque, en todo caso, es un alivio parcial".





Siguiendo con la línea de exigir iniciativas que acompañen a las actuales, Cascales planteó que la Casa Rosada debería pensar en "incluir financiación en cuotas con un interés sustancialmente más bajo para el consumo. Además, alguna medida impositiva fuerte para las PyME de acá a futuro y, eventualmente, con algún blanqueo laboral con posibilidad de reinserción del 30% o 40% de la masa de trabajadores en la informalidad. Con esto no alcanza".