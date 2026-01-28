Déficit turístico con saldo negativo récord en 2025

En 2025 viajaron al exterior 10 millones de argentinos más que los extranjeros que ingresaron al país. Influyó el precio del dólar. Pronostican efecto Mundial

El año pasado terminó con un déficit turístico récord. Hubo 18,8 millones de salidas de argentinos al exterior y 8,7 millones de ingresos de extranjeros al país. El saldo negativo, de 10 millones, no tiene antecedentes en los últimos diez años, según datos de Indec.

El año anterior finalizó con 11,8 millones de turistas argentinos que cruzaron la frontera más otros 6,9 millones de excursionistas, es decir, aquellos que salen del país pero vuelven en el mismo día. En total, los 18,8 millones de argentinos representaron un incremento de 38,6% y alimentaron un déficit turístico que se multiplicó en comparación con las cifras de 2024. Ese año el saldo negativo entre los visitantes desde el exterior y los argentinos migrantes por turismo había sido de 2,7 millones.

Según recopiló la economista Laura Vernelli, de la consultora Equilibra, no hay registro de un déficit turístico de ese tamaño, medido en cantidad de personas. En 2017 el diferencial entre salidas e ingresos había sido de 5,5 millones de turistas, y en 2018, de 4,2 millones. Hasta ahora eran los años con mayores desequilibrios.

Solo al tomar en consideración la categoría turistas, es decir quienes pernoctan en sus lugares de destino, hubo 11,8 millones de argentinos que visitaron otros países. Fue un 43,1% más que el año anterior. Por el contrario, el ingreso de extranjeros (turistas y excursionistas) a la Argentina se desplomó 19,7% a lo largo de todo el 2025.

El último informe de Indec muestra que los extranjeros gastaron 89,8 dólares diarios. Los turistas del exterior con mayores erogaciones diarias son los norteamericanos, con unos 120 dólares por día. Los brasileños, menos de US$ 100 y los europeos, cerca de 80 dólares por persona diarios. En Turismo creen que esa medición es deficiente y el Indec se defiende al considerar que sigue estándares internacionales.

Causas del déficit y perspectivas

El precio del dólar influyó en el resultado deficitario del 2025. La moneda extranjera osciló entre meses con tensiones por eventuales modificaciones de esquema, estabilidad en su cotización durante mitad de año y luego un marcado estrés cambiario pre electoral.

Este año el saldo turístico dependerá de que Brasil esté más caro, que haya menos incertidumbre cambiaria y lo que los operadores denominan "efecto Messi". Es decir que los turistas emisivos reserven parte de su presupuesto para viajar a Estados Unidos para el Mundial de Fútbol.