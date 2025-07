Carrefour vende o busca socio para su negocio en Argentina

Se trata de un proceso que podría demorarse durante varios meses y cuyo resultado no implica necesariamente la venta de la compañía local. “Técnicamente se trata de un mandato para la valuación de los activos en la Argentina, que puede concluir en la venta o no de la operación local, pero lo que no corre peligro es la continuidad del negocio ni las fuentes de trabajo”, explicaron a La Nación.