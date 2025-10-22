Azul 32 ya se carga por surtidor en 80 estaciones de servicio YPF

Uno Entre Rios | Economia | YPF

Se trata de una solución más cómoda, eficiente y accesible para los usuarios. Esta modalidad de carga en surtidor representa una evolución respecto al formato tradicional de bidones

22 de octubre 2025 · 14:59hs
Azul 32, esencial para cumplir con los estándares internacionales de emisiones en motores diésel Euro V y superiores, ya está disponible en 80 estaciones de servicio distribuidas estratégicamente en todo el país. La nueva modalidad de carga en surtidor representa una evolución respecto al formato tradicional en bidones, que también mantenemos, ofreciendo:

  • Mayor comodidad y rapidez en la carga.

  • Mejor precio por litro comparado con el bidón.

  • Identificación clara en corredores clave, facilitando el acceso al producto.

Con esta implementación, YPF responde a las necesidades del mercado y mejora la experiencia de los transportistas, permitiendo realizar la carga de combustible y de Azul 32 en una misma isla, optimizando tiempos y procesos.

Desde 2019, YPF fue pionera en la comercialización de Azul 32 en el mercado local, siendo la primera petrolera en ofrecerlo en sus estaciones de servicio. Además, fue la primera productora argentina en obtener la licencia de la marca AdBlue®, otorgada por la Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA), tras certificar internacionalmente todo su sistema de gestión: producción, transporte y distribución.

La carga por surtidor cumple con los requisitos de la norma ISO 22241, garantizando el adecuado manejo y preservación del producto.

¿Qué es Azul 32?

Azul 32 es un agente reductor de emisiones de óxidos de nitrógeno, que actúa evitando que estos gases contaminantes provenientes de la combustión pasen a la atmósfera, destinado a vehículos Diesel pesados equipados con sistemas de reducción catalítica.

YPF, junto con Azul 32, Infinia Diesel y Extravida, conforman una oferta integral que gracias a sus funciones específicas ayudan a proteger los vehículos pesados y el medio ambiente.

Además, Azul 32 también se comercializa a través de YPF Ruta, un programa diseñado para optimizar la gestión de flotas en el segmento de transporte.

