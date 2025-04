Aumentó el comercio entre Argentina y Brasil

Mientras que las importaciones desde aquel país fueron de U$S 1586 millones y mostraron un alza interanual del 43,3%, dando un saldo comercial deficitario de U$S 580 millones, el saldo comercial entre ambos países luego de tres meses en 2025 fue negativo en U$S 1291 millones para Argentina. En los primeros tres meses de 2024, en tanto, se había registrado un déficit de U$S 76 millones.

Alzas y caídas en el comercio

La baja interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil de marzo (-17,5%) correspondió principalmente a la caída de propano y butano licuado, vehículos para transporte de mercaderías, petróleo crudo y minerales bituminosos, productos hortícolas frescos y preparaciones y cereales de harinas o fécula de frutas y hortalizas.

En tanto, el alza interanual de las importaciones argentinas (43,3%) se explicó principalmente por el incremento de vehículos automóviles de pasajeros, vehículos de calle, vehículos automóviles para transporte de mercaderías, partes y accesorios de vehículos automotores, cacao y pasta de cacao y petróleo crudo y minerales bituminosos.

Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 5015 millones), Estados Unidos (U$S 3530 millones) y Alemania (U$S 1506 millones).

A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 9197 millones) y Estados Unidos (U$S 3271 millones).