Argentina le paga al FMI con un préstamo de Qatar

Pago FMI: "No se va a usar un solo dólar de las reservas", dijo Sergio Massa

El lunes último, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció temprano el pago al FMI de vencimientos por US$ 2.700 millones “sin usar un solo dólar de sus reservas". Para ello, se utilizaron US$ 1.000 millones aportados por el Banco Latinoamericano de Desarrollo (CAF) y el equivalente en yuanes a US$ 1.700 millones, luego de que el Banco del Pueblo de China aprobara ampliar el uso del segundo tramo del swap acordado con la Argentina.

En el caso del pago de este viernes, el préstamo forma parte del Acuerdo de Facilidad que Massa negoció con Qatar, a partir del cual este país le presta a la Argentina 580 millones de DEG, equivalentes a U$S 775 millones.

massa fmi acuerdo desembolso.jpg

El acuerdo establece que el préstamo se hace a la tasa interés variable del FMI aplicable a los DEG, actualmente en 4,033% anual, sin sobretasa adicional ni comisión de ningún tipo para Qatar. Además, precisa que el objetivo del acuerdo es fondear el pago de este vencimiento de la Argentina con el Fondo por cargos y sobrecargos.

También, puntualiza que este préstamo se deberá devolver con el desembolso del FMI una vez que el Directorio Ejecutivo del organismo apruebe las revisiones quinta y sexta del acuerdo con la Argentina, previsto para la segunda quincena de este mes.

“La Argentina paga sin usar reservas por un acuerdo de Massa con Qatar. Por primera vez en la historia, Qatar realiza una operación de crédito con la Argentina”, explicaron fuentes del Palacio de Hacienda. También subrayaron que este acuerdo “lo negoció Massa directamente con el equipo económico de Qatar en el más absoluto hermetismo”.

Por su parte, el Gobierno publicó este lunes por la mañana un suplemento de la edición del Boletín Oficial con el Decreto 404/2023, que aprueba el Modelo de Acuerdo de Facilidad a celebrarse con Qatar.