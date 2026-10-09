Aires acondicionados: fijan nuevos requisitos de eficiencia energética con cambios desde fines de 2026.

La normativa establece exigencias progresivas para aires acondicionados importados y nacionales. No obliga a reemplazar los aparatos instalados.

El gobierno nacional fijó nuevas exigencias de eficiencia energética para los aires acondicionados que se venden en la Argentina. Los cambios comenzarán a aplicarse a fines de 2026 y tendrán un cronograma diferente según se trate de equipos importados o fabricados en el país.

La medida fue oficializada este viernes a través de la Resolución 408/2026, publicada en el Boletín Oficial. Alcanza a los equipos con una capacidad de refrigeración de hasta 10,5 kW y establece requisitos que deberán cumplir de manera progresiva.

En términos prácticos, se trata de elevar los estándares de rendimiento energético de los aparatos nuevos. Esto no significa que quienes ya tienen un aire acondicionado en su casa deban cambiarlo ni que los equipos instalados dejen de poder utilizarse.

Cuándo empiezan a regir los cambios

El calendario distingue entre los aires acondicionados que llegan terminados del exterior y los que se fabrican en la Argentina a partir de componentes.

Desde el 31 de diciembre de 2026: los equipos importados deberán cumplir con el primer nivel de eficiencia establecido para el modo refrigeración.

Desde el 31 de marzo de 2027: se aplicará una exigencia más alta para esos mismos equipos.

Desde el 31 de diciembre de 2028: comenzará la primera etapa de los requisitos para los equipos fabricados localmente, en relación con su rendimiento en modo calefacción.

Desde el 31 de diciembre de 2030: se aplicará la segunda etapa prevista para la fabricación nacional, con requisitos de eficiencia para refrigeración y calefacción.

La resolución establece así un período de adaptación de varios años, con plazos diferenciados según el origen del equipo y la función que se evalúa.

¿Se va a gastar menos electricidad?

El objetivo de los estándares de eficiencia es que los equipos alcancen determinados niveles de rendimiento energético. Sin embargo, la resolución no garantiza un porcentaje concreto de ahorro en la factura de luz. El consumo de cada hogar depende también de cuánto tiempo se utiliza el aire acondicionado, la temperatura elegida, las condiciones de la vivienda y las características del aparato.

Por eso, aunque la eficiencia energética es un factor importante al momento de comprar un equipo, los nuevos requisitos no permiten afirmar que todos los usuarios vayan a pagar menos por la electricidad.

¿Hay que cambiar el aire acondicionado que ya tengo?

La medida fija requisitos para los equipos alcanzados por la normativa y no ordena reemplazar los aparatos que ya están instalados en las viviendas. Además, la resolución contempla una excepción para los equipos importados terminados que hayan sido adquiridos antes de la publicación de la norma.

El cronograma busca establecer condiciones de eficiencia para los equipos alcanzados a medida que se implementen las distintas etapas. Por ahora, la resolución no precisa si los cambios tendrán un impacto en los precios ni cómo se modificará la oferta de modelos disponibles en el mercado.