Acuerdan las prioridades del presupuesto 2023 en Entre Ríos

Ballay señaló que “estamos en el tramo final de la elaboración del proyecto de presupuesto para 2023, porque previo al 15 de octubre tiene que ser presentado en la Legislatura".

El titular de Hacienda adelantó que los parámetro principales para el año próximo "son los mismos que considera el presupuesto nacional: una inflación del 60 por ciento y un crecimiento de 2 puntos”.

Ballay contó que el proyecto "fortalece los ministerios de Salud, de Desarrollo Social, Educación y Seguridad", y recordó que estas pautas "ya se dieron en el actual presupuesto".

Además, resaltó que el texto contempla “el sostenimiento y ejecución de la obra pública, así como el compromiso para obras nuevas".

Y enfatizó que “nuevamente estamos hablando de un presupuesto equilibrado. Por eso este proyecto, al igual que el vigente, no contiene ningún artículo que solicite autorización para endeudamiento. Para el 2022 no lo pusimos y no lo necesitamos. Y en 2023 tampoco lo vamos a necesitar. Incluso cuando vamos a hacer frente al pago de los intereses y también al inicio de la amortización del crédito internacional”, precisó Ballay.

