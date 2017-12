Docentes universitarios entrerrianos repudiaron el allanamiento a la Universidad de Comahue

Tras el allanamiento a la Universidad Nacional de Comahue, la comisión directiva de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) exigió "el cese inmediato de las violaciones a la autonomía universitaria en el país, que se han producido en forma reiterativa a lo largo del 2017".









"Demandamos urgentes explicaciones a las autoridades del Gobierno nacional por este nuevo avasallamiento, y reclamamos que brinden las garantías necesarias para el normal funcionamiento de las universidades nacionales", expresaron desde el gremio que nuclea a los docentes universitarios entrerrianos.





"No vamos a permitir que se naturalicen estas acciones violentas e ilícitas de parte de las fuerzas federales, que violan abierta e impunemente el principio de autonomía universitaria, un principio fundamental en las sociedades democráticas", apuntaron además.





En ese sentido, recordaron que "la Ley de Educación Superior Nº 24.521, en su artículo 31, deja establecido que las fuerzas de seguridad no pueden ingresar a las universidades nacionales sin una orden de un juez. Textualmente expresa: 'La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida'".





Según señalaron, el nuevo avasallamiento fue protagonizado por la Policía Federal Argentina en la noche del sábado 9 de diciembre a las 20:30. "La fuerza irrumpió en forma violenta en las Residencias Estudiantiles de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue, en la localidad rionegrina de General Roca. Fue en el marco de un operativo por drogas, por el cual los efectivos tenían una orden de allanamiento firmada por el secretario del juez federal Hugo Greca y no por el juez a cargo, como lo exige la ley", precisaron.





Además remarcaron que "la Policía Federal –que actúa bajo la órbita de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich– rompió puertas y cerraduras del predio, esposó y tiró al piso a los estudiantes, los mantuvo incomunicados mientras duró el operativo, no permitió el ingreso de los abogados y no solicitó la correspondiente autorización a la universidad, violando la autonomía universitaria".





Informaron también que el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Andrés Ponce de León, denunció el accionar, que se desarrolló "con una violencia y despliegue policial inusitado" y provocó "innecesarios daños al patrimonio de la facultad". Además consideró que "la orden de allanamiento exhibida por la Policía Federal no llevaba la firma de juez federal alguno, lo que coloca al ingreso de la fuerza federal en una palmaria ilegalidad".





Por último, recordaron que "esta es la quinta vez en el año que fuerzas de seguridad del Estado irrumpen en la universidad pública argentina, violando el derecho a la autonomía universitaria. Este nuevo atropello se suma a la detención de estudiantes en la Universidad de Jujuy el 12 de abril pasado, la intrusión policial en San Juan el 30 de mayo, la intimidación a estudiantes la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) el 6 de junio, y la irrupción de Gendarmería en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) durante un acto en reclamo de justicia por Santiago Maldonado, el 3 de octubre".