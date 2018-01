Diego Abal el elegido para la visita de Patronato al Granate

Tras el receso de verano, la Superliga volverá a ver acción este fin de semana y tras el sorteo de árbitros realizado este mediodía en la Asociación del Fútbol Argentino, ya quedó todo definido para la fecha 13.

La jornada se iniciará con dos partidos en simultáneo el viernes a las 19 (Godoy Cruz-Chacarita y Tigre-Banfield), tendrá la presentación de Boca el sábado ante Colón a las 21.30 en La Bombonera, a River visitando a Huracán el domingo desde las 19.15 y se cerrará el lunes a partir de las 21.15 con Independiente-Estudiantes.

SUPERLIGA - FECHA 13

VIERNES 26 DE ENERO

19.00 Godoy Cruz vs. Chacarita (Andrés Merlos)

19.00 Tigre vs. Banfield (Néstor Pitana)

21.15 Talleres vs. San Lorenzo (Facundo Tello)

SÁBADO 27 DE ENERO

17.00 Defensa y Justicia vs. Vélez (Patricio Loustau)

17.00 Newell's vs. Arsenal (Nicolás Lamolina)

19.15 Lanús vs. Patronato (Diego Abal)

21.30 Boca vs. Colón (Federico Beligoy)

DOMINGO 28 DE ENERO

17.00 Olimpo vs. Belgrano (Juan Pablo Pompei)

17.00 Argentinos vs. San Martín (SJ) (Fernando Espinoza)

19.15 Huracán vs. River (Germán Delfino)

21.30 Unión vs. Racing (Silvio Trucco)

LUNES 29 DE ENERO

19.00 Gimnasia vs. Rosario Central (Hernán Mastrángelo)

19.00 Atletico Tucumán vs. Temperley (Mauro Vigliano)

21.15 Independiente vs. Estudiantes (Jorge Baliño)