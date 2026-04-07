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Legisladores peronistas piden reunión a Frigerio por caída de la recaudación

Legisladores quieren reunirse con Rogelio Frigerio para evaluar el impacto de la caída de la coparticipación y el estancamiento de la recaudación provincial

7 de abril 2026 · 10:38hs
Legisladores quieren reunirse con Rogelio Frigerio para evaluar el impacto de la caída de la coparticipación y el estancamiento de la recaudación provincial

Legisladores quieren reunirse con Rogelio Frigerio para evaluar el impacto de la caída de la coparticipación y el estancamiento de la recaudación provincial

Los diputados nacionales Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Marianela Marclay y Blanca Osuna, y el senador Adán Bahl, solicitaron formalmente una audiencia con el gobernador Rogelio Frigerio “a los efectos de evaluar en conjunto el impacto de la situación actual de los recursos provinciales en virtud de la caída de la coparticipación y el estancamiento de la recaudación provincial”.

En la presentación los legisladores manifestaron que, en relación a la caída de recursos coparticipables, “las provincias perdieron -$1,1 billones en el primer trimestre del 2026. Para Entre Ríos, esto significó una pérdida de recursos de $51.225 millones”.

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En ese sentido, puntualizaron: “En el primer trimestre de 2026 el total de los recursos tributarios alcanzó los $50,6 billones. Solo el 32% de ese total fue coparticipado a las provincias, totalizando $16,2 billones”. “Si bien la recaudación tributaria moderó su caída en marzo, con los números cerrados al primer trimestre de 2026 se acumularon ocho (8) meses de caída en términos reales (valores ajustados por inflación) sobre el año anterior”, advirtieron.

Y agregaron que “frente a esta caída inédita de los recursos transferidos a las provincias el Gobierno Nacional emitió el Decreto 219, para instrumentar adelantos de coparticipación a las provincias. Entre Ríos ya accedió a estos adelantos a través del Decreto 922/2025”.

Asimismo, los legisladores hicieron referencia al estancamiento de la recaudación de los recursos propios de las provincias: “Respecto a la recaudación del IIB, cuando se analiza la recaudación del 1º Trimestre de 2026 surge un crecimiento en términos nominales del 34% pero, en términos reales -neto de inflación-, la recaudación provincial de dicho gravamen está estancada (solo +1,1% real)”.

Finalmente, expresaron que “considerando el grave impacto que esta situación genera en la estructura financiera de la provincia y municipios, es que solicitamos a Ud. una reunión de carácter político con su persona a efectos de evaluar su posición en este tema y que analicemos en conjunto alternativas”.

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