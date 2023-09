Devolución del IVA: cómo operarán las billeteras virtuales

Devolución de IVA en alimentos.jpg La devolución de IVA en alimentos se amplió para trabajadores formales y monotributistas

El viernes pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llevó adelante un masivo operativo en carnicerías y verdulerías, panaderías y comercios de cercanía del país, para corroborar que cuenten con los medios electrónicos que acepten las tarjetas de débito y, de esa forma, los consumidores puedan acceder a las devoluciones establecidas en el programa.

Sin embargo, los bancos todavía continúan en proceso de readecuación de sus sistemas para registrar el reintegro del 21% en las cuentas asociadas a la tarjeta de débito.

Según estiman desde el sector, la devolución, que objetivamente no se trata del IVA en sí, sino más bien del monto mensual ya determinado, podrá verse reflejada a partir del viernes e incluirá de manera retroactiva los consumos realizados desde el lunes. No todas las entidades pudieron dar respuesta precisa respecto de cómo y cuándo se instrumentará la medida.

AFIP trabaja con bancos que tiene los nuevos CUIT incluidos; los bancos, que poseen las cuentas bancarias; las billeteras virtuales y las procesadoras de tarjetas para llevar adelante el procedimiento, según adelantaron, y lo hacen contra reloj.

Billeteras virtuales

Mientras tanto, se aguarda la confirmación de las billeteras virtuales para la aplicación del beneficio con el dinero en cuenta. Estas sirven para obtener el beneficio pero solo cuando se paga a través de un QR con la tarjeta de débito asociada.

El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, afirmó en declaraciones televisivas que “se está negociando para poder, en estos días o en un futuro, usar la tarjeta virtual también”. Además, el funcionario aseguró que “se está trabajando para incorporar otros medios de pago y tarjetas prepagas”.

Por lo pronto, el único medio de pago aceptado es la tarjeta de débito y exclusivamente asociada a los bancos. A su vez, la AFIP está incorporando los CUIT de los beneficiarios de manera progresiva. Es por eso que gran parte de los compradores no se veía en la nómina de sujetos alcanzados por la medida que ofrece la página del organismo para corroborar el alcance, situación que “se está acomodando”, aclaran en el Gobierno.

En ese contexto, son varias las billeteras virtuales que fueron comunicando la adhesión al beneficio. Es el caso de la plataforma Mercado Pago, que comunicó que se integrará al programa “Compre sin IVA” a través de las tarjetas de débito, códigos QR o los dispositivos de cobro de la aplicación.

Embed ¡Atención! Las compras que se cobren o paguen con tarjeta de débito a través del QR o los dispositivos de cobro de Mercado Pago participan del programa de reintegros “Compre sin IVA”. Les contamos en este breve hilo de qué se trata este beneficio. — Mercado Pago (@mercadopago) September 19, 2023

En ese sentido se informó a través de sus redes sociales que las compras que se cobren o paguen con tarjeta de débito a través del QR o los dispositivos de cobro de Mercado Pago participan del programa de reintegros “Compre sin IVA”. "Si pagás con QR usando la tarjeta de débito que tengas asociada a la cuenta digital, vas obtener el beneficio hasta que cumplas el tope mensual de $18.800. E l monto va a ser reintegrado en tu caja de ahorro durante las 48 horas posteriores al pago por el banco que haya emitido la tarjeta que utilizaste en la compra. Del mismo modo, el beneficio aplica si pagás con tarjeta de débito en un comercio que cobra con Point, el dispositivo POS de Mercado Pago. El programa Compre sin IVA contempla un régimen de reintegros del 21% para las compras que se hagan en comercios minoristas o mayoristas con tarjeta de débito".

Lo propio hizo Cuenta DNI, del Banco Provincia: “La acreditación del reintegro en las cuentas de las personas beneficiarias se realizará de acuerdo a lo que establezca la AFIP como organismo de aplicación”, destacaron desde la entidad financiera. También se sumó la billetera virtual MODO a la operatoria.

Las billeteras que admiten el programa Compre sin IVA son aquellas que efectúan los pagos con transferencia (PCT) tomando fondos desde una cuenta bancaria

-Mercado Pago (MERCADOLIBRE S.R.L.)

-BBVA Argentina (Banco BBVA Argentina);

-CUENTA DNI (Banco de la Provincia de Buenos Aires);

-Billetera Macro (Banco Macro S.A.);

-Banco Santander (Banco Santander Argentina S.A.);

-Banco Credicoop Cooperativo Limitado (BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO);

-BanCor (Banco de la Provincia de Córdoba S.A.);

-BNA+ (Banco de la Nación Argentina);

-Banco Galicia (Banco Galicia y Buenos Aires S.A.U);

-Banco Ciudad (Banco de la Ciudad de Buenos Aires);

-Banco Patagonia S.A. (Banco Patagonia S.A.);

-INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. (INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ARGENTINA S.A.U.);

-HSBC Bank Argentina S.A. (HSBC Bank Argentina S.A.);

-Banco Santa Fe (Nuevo Banco de Santa Fe Sociedad Anónima);

-Banco Entre Ríos (Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.);

-Banco Hipotecario S.A. (Banco Hipotecario S.A.);

-Banco de San Juan (Banco de San Juan S.A.);

-Banco de Santa Cruz (Banco de Santa Cruz S.A.);

-Banco ITAU Argentina S.A. (Banco Itaú Argentina S.A.)

-Banco Supervielle;

-BICA MODO (Banco BICA S.A.);

-MÁSBanCo (Banco de Corrientes S.A.),

-Banco de La Pampa (Banco de La Pampa de Economía Mixta).

¿Se podrá combinar la devolución del IVA con descuentos de supermercados?

El titular de la AFIP remarcó que el esquema de devolución del IVA del programa "Compre sin IVA" no afectará a las promociones e iniciativas desplegadas por supermercados."Es hasta $ 18.800. Si el ticket te dice $ 10.000, en 48 horas vas a tener una devolución de $ 2100", concluyó.