"Debe haber una condena firme para proceder al desafuero", señaló la senadora Kunath

"La verdad es que es una absoluta sorpresa, no sólo este pedido de desafuero y de detención, sino también las otras detenciones que se han dado de manera intempestiva durante este jueves", sostuvo la Senadora nacional Sigrid Kunath (FpV) en relación al pedido de desafuero y de detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por parte del juez Claudio Bonadio.





"Sin entrar en profundidad en el análisis de la causa, que es compleja, lo que puedo decir es que la decisión del Juez cuestiona una definición política -el Memorándum con Irán- y resulta sorprendente que esto se transforme en una causa judicial y que a la vez tenga una definición en esta fecha, a días de que Cristina se convierta en senadora", sostuvo luego.





Sobre la postura que tomará el Senado en relación al pedido de desafuero, Kunath manifestó: "Todavía no hemos leído el pedido de desafuero, que se supone que por estas horas estaría ingresando al Senado, pero claramente indica un cuestionamiento judicial a decisiones políticas que fue avalado por gran parte del Congreso de la Nación".





Luego explicó que en el Senado "hay una tradición que tiene que ver con no conceder los desafueros si no media una condena firme. Es decir, mientras no haya una condena firme, para el Senado existe una presunción de inocencia".





"Creo que esa será la posición que tendremos frente al tratamiento de este tema. Esto lo digo desde lo colectivo, yo claramente adhiero a esta posición que indica que debe haber una condena firme para que se pueda proceder al desafuero".





Finalmente, según consigna APFDigital la senadora afirmó que "para lograr el desafuero se requiere un número muy alto, los dos tercios de la Cámara, esto es, 48 senadores" y sostuvo: "La verdad es que creo que es muy difícil que se obtenga esta mayoría".