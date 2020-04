Cuarentena: maneja su simulador para no perder ritmo

En medio de la cuarentena el piloto paranaense dijo: “Estoy tranquilo, en casa y, como la mayoría, hace un mes que estamos. Yo en mi caso con Vindu y Oreste (mujer e hijo). Estamos tranquilos y cuidándonos lo más que podemos. Solo salimos a hacer las compras que hacen falta y esperando que todo se pueda activar de a poco para hacer las cosas que tenemos que hacer, como trabajar, y que sea lo antes posible, una vida normal. La verdad que es un esfuerzo bastante grande el que estamos haciendo todos. Tratamos de pasar el tiempo lo mejor posible y hacer cosas en la casa disfrutando entre nosotros. Al principio está bueno, pero ahora ya todo se va poniendo un poco pesado. Hace mucho tiempo que estamos encerrados sin poder ir a trabajar y hacer las cosas habituales. Es pesado”.

Grinovero Cuarentena en casa para Fabio Grinovero

El piloto de Paraná trabaja aspectos físicos y además tiene su propio simulador. Todo para no perder ritmo físico y de manejo. “Con respecto al entrenamiento estoy haciendo una rutina todos los días que me pasó mi profesor del gimnasio. Lo hago con las cosas que tengo en casa y con algunos elementos que voy improvisando. Hago la rutina, a veces solo y aveces con Vindu y Oreste. Le ponemos ganas. Después con el simulador. Tengo dos grupos con los que corremos. Uno los lunes con un grupo de amigos y otro con pilotos del Turismo Pista. Son carreras que organizó la categoría. Esa era los viernes y fueron tres fechas ya que pensaban que la actividad se retomaba, pero seguimos parados así que estaban viendo organizar alguna otra cosa. Esta bueno, más allá que no sea lo mismo que un auto de carrera. Te sirve para la cabeza fundamentalmente y para entrenar la concentración. Y durante la cuarentena te entretiene y mucho. No solo es el día que lo usás sino que en la semana se entrena para esas carreras. Es juego, pero nadie regala nada”.

Finalmente Grinóvero comentó cómo se imagina el regreso. “La aparte deportiva la veo complicada para todos los deportes por lo que es el contacto. Al automovilismo se le suma la parte económica y eso será difícil. Con ese tema será bravo volver porque esto nos golpea a todos y se va a complicar”.