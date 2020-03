Coronavirus: "Hay que quedarse en casa"

cArgentina atraviesa una cuarentena por el coronavirus y los clubes debieron suspender todas sus actividades. Por eso muchos jugadores se quedaron sin entrenar y deberán pasar este momento sin trabajos especificos. Es hora de que el rol del preparador físico se note cada vez más y se vuelva fundamental para pasar este tiempo y no perder el estado físico, o por lo menos mantener todo lo hecho en lo que va de la temporada. No será fácil pero tampoco imposible. Diego Camarada, preparador físico de Sportivo Urquiza charló con Ovación de lo que planifica para este tiempo y espera que los jugadores lo cumplan desde sus hogares.

camrada.PNG Coronavirus: Diego Camarada dejó un mensaje para los deportistas

El elenco de La Floresta no volvió a entrenar luego del partido con Atlético Paraná por la primera fecha de la segunda fase del Regional Amateur. Tras el aislamiento obligatorio, los jugadores empezarán con un plan de entrenamiento mañana. Podrán realizarlo en espacio reducido y desde sus casas. “Es momento de quedarnos en casa y tratar de cumplir con todo lo que nos piden. Desde mi lugar voy a tratar de que cada jugador del club cumpla con los trabajos para esta cuarentena, que en principio parece que va a ser larga”.

En cuanto a las actividades y cómo se planifica todo desde el hogar, el preparador físico del plantel dirigido por Gustavo Romero comentó: “Ahora hay que replanificar y volver a armar todo, uno había pensando en trabajar en lugares abiertos, cuando se había suspendido el fútbol y luego con este decreto presidencial las cosas cambiaron”. A lo que agregó: “A partir del lunes cada jugador tendrá la rutina, que será en espacio reducido y lo podrán hacer en cualquier lugar de sus casas y con los elementos que tengan a mano”.

Camarada coordina todo con el cuerpo técnico y el capitán del plantel, Emanuel Velázquez; “Una vez terminado el cronograma del plan se lo pasaré al capitán para que se lo traslade a cada jugador. Es importante que todos lo hagan para no perder del todo el estado físico. Es momento de ponernos de acuerdo y trabajar con conciencia, todo sea para el bienestar y poner la atención en otras cosas”.

Pensando en un futuro y con la pandemia terminada a nivel mundial, el preparador físico habló de lo importante que será volver a tener una pretemporada: “Una vez que todo esto se termine vamos a tener que trabajar por varias semanas para recuperar a los jugadores, que no van a tener un entrenamiento intensivo como lo venían haciendo. Ahora es momento de quedarnos en casa y tratar de cumplir con todo lo que se nos pida”. Por otro lado, el preparador físico de uno de los clubes más populares de la capital entrerriana habló sobre la institución: “Estoy muy agradecido con la gente de Sportivo Urquiza. Los hinchas siempre me trataron muy bien y no tengo palabras para agradecerles todo lo que hacen cada fin de semana. Principalmente a los dirigentes del club por abrirme las puertas y principalmente a los jugadores y cuerpos técnicos que son lo que a diario comparten momentos con uno, conociéndonos día a día.

Desde el primer día que llegué me trataron de la mejor manera, en poco tiempo viví cosas muy lindas y además aprendí mucho en este tiempo, mis compañeros me enseñaron grandes cosas”. Además, el preparador físico habló del plantel: “Es un gran grupo humano con mucho sacrificio y que saben que siempre la van a pelear de abajo. Son unos guerreros y siempre buscan dar lo mejor. Las cosas siempre se dicen como son”. Modo profe. Camarada aplicó el mismo sistema de trabajo para el secundario de la escuela Juan Manuel de Rosas.