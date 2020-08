Coronavirus: Basavilbaso regresó a fase de aislamiento

Desde este lunes 24 y hasta el 6 de septiembre inclusive, la Municipalidad de Basavilbaso dispuso la vuelta de esa ciudad a Fase de aislamiento debido al aumento de casos de Coronavirus.

La disposición, basada en el DNU 297/29, podrá prorrogarse por el tiempo que se considere necesario en relación a la evolución de la situación epidemiológica.

"Teniendo en cuenta el actual contexto provocado por el Covid-19 y con el fin de proteger la salud de todas las personas que habitan en el ejido de la ciudad de Basavilbaso o se encuentren en él en forma temporaria", el municipio de dicha ciudad decidió volver a la fase inicial del "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio", se indicó.

"La mayor parte de los positivos forman parte de un grupo familiar y laboral, con muchas conexiones que es lo que hizo que se dispare el número y es lo que pasa con esta pandemia", había advertido el director del hospital Sagrado Corazón de Jesús, Sergio Giordanengo, antes de la decisión tomada por el intendente, Hernán Besel

Cuáles actividades se restringen

- Se restringen todas las actividades con excepción de las dispuestas en el Artículo 6°) del D.N.U N°297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, las incluidas en la Decisión Administrativa N°429/2020, y las que expresamente se autoricen, a saber:

a) Entidades bancarias, bajo estricto cumplimiento de protocolo vigente para dicha actividad aprobado por autoridad sanitaria, con sistema de asignación de turno previo para atención al público.

b) Profesiones Liberales, bajo estricto cumplimiento de protocolo vigente para dicha actividad aprobado por autoridad sanitaria, sin atención al público de forma presencial.

c) Consultorio Médico Privado, bajo estricto cumplimiento de protocolo vigente para dicha actividad aprobado por autoridad sanitaria, con asignación de turno previo para atención al público solo para casos de urgencia debida.

d) Rubro de la Construcción privada, Talleres mecánicos, Gomerías, todo bajo estricto cumplimiento de protocolo vigente para dicha actividad aprobado por autoridad sanitaria, siendo hasta dos (2) personas en el lugar de trabajo.

e) Supermercados, mini mercados y comercios minoristas que ofrezcan comestibles (elementos de primera necesidad); Ferreterías; Pinturerías; Veterinarias; Provisión de garrafas; Delivery de dichas actividades hasta las 19:00, todo bajo estricto cumplimiento de protocolo vigente para dicha actividad aprobado por autoridad sanitaria.

f) Pañaleras, solo productos esenciales, con modalidad de Delivery hasta las 19:00, bajo estricto cumplimiento de protocolo vigente para dicha actividad aprobado por autoridad sanitaria.

g) Delivery de Comidas elaboradas, en el horario de hasta las 22 horas, bajo estricto cumplimiento de protocolo vigente para dicha actividad aprobado por autoridad sanitaria.

h) Farmacias; y expendedores de combustibles, pudiendo desarrollar sus tareas en horario habitual, bajo estricto cumplimiento de protocolo vigente para dicha actividad aprobado por autoridad sanitaria.

Se establece:

- Uso obligatorio en lugares abiertos y cerrados de elemento protector de nariz y boca.

- Prohibición de actividades deportivas, culturales, religiosas, reuniones sociales o familiares ya sea en lugares abiertos o cerrados.

- Oficina de expendio de carnets de conducir sin atención al público.

- Atención de servicios básicos municipales, incluyendo la caja de cobro de impuestos.

Sólo podrán ingresar a la ciudad aquellas personas que posean el certificado de libre circulación, sin excepciones.

Estas medidas fueron tomadas en consenso con todos los integrantes del Comité de Emergencia local, luego de la reunión última reunión.

Por su parte el hospital emitió un comunicado para aclarar los servicios restringidos

Por el momento que se está viviendo, el Hospital Sagrado Corazón informa que se restringirá todo lo que tenga que ver con urgencias y emergencias. Las personas que tengan síntomas respiratorios altos, resfríos o gripe , fiebre o dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, dolores generalizados no duden en consultar telefónicamente y si es necesario concurrir a la guardia. Queremos dejar en claro que cuando llegan al hospital se les hace un pequeño interrogatorio y las personas que no vienen por problemas respiratorios se las atiende en la guardia general y aquellas que vienen con un cuadro respiratorio alto se las deriva a un consultorio específico para casos sospechoso. Se deja en claro también que todos los estudios, ecografías, radiografías que no se puedan posponer se harán. No así aquellos que fueron programados y pueden esperar y quedan suspendidos por el transcurso de dos semanas. Comprendan que se debe utilizar todos los elementos para cortar esta situación para no lamentar más enfermos ni lamentar enfermos graves. Estamos a disposición de toda la comunidad porque el Hospital y su personal es para Ustedes".

El director del Hospital Sagrado Corazón, Sergio Giordanengo