Coronavirus: advierten que hay que mantener la prevención

Las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación temen que con la flexibilización de la cuarentena y el aumento de la circulación de personas a partir del lunes, se dejen de lado medidas de prevención del coronavirus y se subestimen los síntomas.

Tras la difusión de los datos matutinos del impacto de la pandemia en el país, Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, remarcó que Argentina sigue con parámetros estables, sin tensionar los sistemas de salud, con un aumento paulatino del número de recuperados y con un porcentaje de positividad que sigue disminuyendo.

No obstante, advirtió: "Lo que no tenemos que hacer es pensar que ya está, que ya ganamos y que no hay que seguir redoblando el esfuerzo".

"Estamos en un momento bisagra; estamos empezando a administrar el aislamiento social preventivo obligatorio; estamos planificando excepciones por lo cual va a haber más personas circulando", sostuvo la funcionaria. Ante esto, dijo que es fundamental que se tomen las medidas de prevención desde los sectores que van a iniciar actividades y desde lo individual de cada una de las personas que forma parte de esos sectores.

"La medida de prevención más importante que estamos preocupados que se desestime, es que si tenemos síntomas, no los subestimemos", remarcó.

Las personas que realizan trabajos esenciales, incluyendo al personal de salud, si presentan síntomas, deben contactar con el sistema de salud para que se defina si es necesario realizar el test de coronavirus y realizar el aislamiento sanitario.

Además, subrayó que todas las personas que salgan de sus casas deben conservar las medidas de lavado de manos, distanciamiento físico, toser y estornudar cubriéndose la cara con el pliegue del codo, limpiar las superficies y airear los ambientes.

"Cumpliendo estas medidas minimizamos la posibilidad de transmisión. Es muy importante recordar esto, sobre todo en los próximos días, que vamos a ver un aumento de la circulación", indicó. "Esto tiene que ir acompañado de una estrategia de testeo que pueda dar respuesta, dado que seguramente vamos a tener un aumento en el número de casos y el desafío es que esas personas que se confirmen se queden en sus casas", agregó.