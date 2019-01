Bordet habló de criterios de unidad en el justicialismo para ir a las elecciones

En Concepción del Uruguay , el gobernador Gustavo Bordet se reunió con intendentes, legisladores y referentes del justicialismo del Departamento Uruguay. Según se señaló desde el bordetismo, hubo en ese encuentro coincidencia en generar una propuesta de unidad y en la necesidad de una renovación generacional.





En La Histórica se articuló un espacio de debate en el que se expresaron posiciones y puntos de vista sobre la provincia y el país, se indicó. "Estamos en una etapa de recambio y debemos ser capaces de entender y acompañar a los nuevos compañeros y ayudarlos a que crezcan", resaltó el intendente José Lauritto





Bordet habló primero de "la compleja situación" en la que comenzó su gobierno y puso de relieve: "Aunque el dinero no alcanzaba ni para los sueldos, no eché un solo trabajador. Hemos alcanzado el equilibrio fiscal con enorme esfuerzo, pero nunca utilizando a los trabajadores como variable de ajuste. No está en nuestro ADN".





En ese sentido, avanzó: "Tuvimos que salir a buscar acuerdos que nos permitan al menos ordenar la provincia para luego consolidarnos y seguir gobernado con una propuesta política que responda a las necesidades de la sociedad".





"Quiero un gobierno nacional y popular en línea a lo que milité toda mi vida. Que le devuelva la esperanza y los derechos a los argentinos", indicó el gobernador. ". Hay que trabajar con criterios de unidad, y nuestra propuesta los contempla. La unidad no puede ser una cáscara vacía. Tenemos que hacer planteos serios para que la sociedad nos crea", aseguró generando expectativas dentro del justicialismo sobre la posible unidad con el sector identificado en el kirchnerismo.





Respecto de la ciudad, dijo: "No vengo a imponer candidaturas" y rechazó los criterios "sectarios o excluyentes. "El peronismo siempre fue inclusivo y por eso vamos a construir un frente político con otras fuerzas", aclaró. En Concepción del Uruguay el peronismo tiene 14 precandidatos a intendente, y podrían aparecer más.





"Quiero unidad para ganar basada en las necesidades del peronismo y no de sus dirigentes. Estamos construyendo todos los puentes que sean necesarios y hay que priorizar los intereses de la provincia", remarcó luego, en lo que pareció una aclaración de la frase anterior sobre los criterios de unidad.





Finalmente, valoró el rol de los jóvenes dirigentes, ante quienes se comprometió a ser "una bisagra, y generar la transición que sea necesaria para hacer posible seguir con la transformación del peronismo". Tal vez las definiciones más importantes que restan conocerse en cuanto a candidaturas estará en la integración de las listas de legisladores provinciales que presente el bordetismo. La alusión a la renovación dirigencial hizo correr un frío por la espalda a los legisladores que buscan repetir su mandato. Dentro de los reelegibles del peronismo aparece, por ejemplo el diputado José Allende, que ocupa manera ininterrumpida una banca en la Cámara baja entrerriana desde el siglo pasado, cuando resultó electo en 1999.