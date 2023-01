Billetera Entre Ríos ya tiene 23.000 usuarios registrados

“Si bien las descargas y la adhesión han sido continuas, va a tomar aceleración a partir de febrero. Se lanzó antes de las Fiestas, es decir en el momento del año en que los comercios tenían aseguradas las ventas, por lo que con Billetera o sin Billetera no les cambiaba mucho la situación”, dijo en declaraciones a UNO . Al retomar el análisis manifestó: “Enero es el mes de mayor depresión en las compras, porque se compró mucho antes de que termine el año y el resto se utilizó para las vacaciones: por eso es el mes de más retracción en las ventas. Es un período particular y para nada regular en el funcionamiento del comercio, con lo cual estamos esperando ver que pasa en febrero, donde suponemos va a haber una aceleración tanto en las descargas como en la adhesión. Son dos cosas que se retroalimentan, una tracciona sobre la otra de manera indistinta”.

En esta primera etapa de implementación de este medio de pago, se está dando “una proporcionalidad muy marcada entre lo que es la densidad poblacional y la descarga de billeteras”. Según Pérez Mendoza, los centros urbanos más importantes lideran el volumen de adhesiones en el sector comercial, con Paraná en primer lugar, seguido de Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Gualeguay. “Hay desde kioscos hasta grandes supermercados, sin que sean cadenas, porque se sabe de entrada que están fuera del sistema”, observó el funcionario.

Reclamos

En este primer mes también hubo reclamos de diversa índole de los usuarios. Al respecto Pérez Mendoza aclaró: “Sí, hemos tenido reclamos pero al momento de recibir el llamado nos encontramos con el caso para ver dónde está el problema. En realidad no han sido problemas del programa en sí, sino más bien de errores en el procedimiento de cómo hacerlo. O por ahí esto del funcionamiento del celular, que tiene que ver con los permisos que tiene cada propietario para hacer determinadas cosas. Hay cosas que han ido apareciendo, pero que no han sido intrínsecas al programa sino que han tenido que ver con la falta de familiaridad, que es totalmente entendible porque es una herramienta nueva”.

Si bien recordó que hay experiencia previas de otras provincias con billeteras virtuales, el funcionario explicó que “su uso es absolutamente limitado, porque poca gente lo utiliza y para la inmensa mayoría de la gente es algo novedoso. Por lo tanto, también es novedoso el proceso de cómo hacerlo y en ese sentido se han dado algunas problemáticas que tienen que ver con esa cuestión”.

El titular del área habló además de las quejas que circulan en redes sociales y en particular respondió al malestar de usuarios por la inclusión de algunos rubros comerciales. “A algunos no le gustó que haya una distribuidora de bebidas alcohólicas; lo que pasa que esa empresa u otras que puedan aparecer contempla entre sus actividades la venta al por menor de alimentos. Se inscribió para alguna de las actividades comprendidas en el programa, por eso es que entra y no porque se dedique a la venta de bebidas alcohólicas, que claramente no es uno de los sectores incluidos" explicó.

En qué consiste

A través del programa Billetera Entre Ríos los consumidores finales podrán obtener reintegros del 30% en sus compras, con un tope de 5.000 pesos por mes por billetera. Las operaciones se pueden realizar de lunes a jueves, en locales del rubro alimenticio y en farmacias. Se trata de un programa abierto a toda la sociedad entrerriana y al que podrán acceder todas las personas con domicilio en la provincia, mayores de 18 años, que estén o no bancarizadas. En el caso de las personas bancarizadas, se podrán adherir con cualquier tarjeta de débito sin importar la entidad financiera.

Será necesario contar con un dispositivo móvil (teléfono celular) para descargar la billetera digital desde Google Play o App Store, comenzar a usarla en el momento y acceder a los reintegros.

Según lo establecido, el reintegro se acreditará a las 24 horas hábiles de realizada la compra en el saldo virtual de cada Billetera Entre Ríos. Se proyecta en los próximos meses sumar nuevos rubros comerciales.

La evaluación de Plus Pagos sobre la respuesta de los usuarios

Pablo López, gerente comercial de Plus Pagos,indicó a UNO que en el primer mes de uso de la plataforma, hay “miles de usuarios y cientos de comercios adheridos” en toda la provincia y que esta tendencia está en alza progresiva. “Los entrerrianos están adaptándose al sistema y después de las Fiestas la aplicación realizó una buena performance”, valoró. En esta línea, López indicó que el uso de la aplicación forma parte de un círculo virtuoso y de la misma forma que se implementó en Santa Fe, cuando empezó a utilizarse en 2020, “en Entre Ríos los usuarios estaban esperando Billetera Entre Ríos y esto ayudó para habilitar clientes”. Luego acotó: “Es un viaje de ida. Cuando uno empieza a pagar a través de una aplicación, cuesta volver a los medios de pago tradicionales”. Consultado respecto del feedback que brindaron los usuarios de la plataforma, el gerente comercial indicó que tanto ellos como los comerciantes piden al gobierno que evalúe la posibilidad de incorporar más rubros.

Fernán Poidomani, director general de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos, señaló a este medio que a la fecha no se realizaron denuncias formales por mal funcionamiento de la aplicación: “Si bien tengo conocimiento de alguna complicación, la mayor parte de consultas que recibimos es por errores en los importes”. El funcionario recomendó que, así como los usuarios cuentan el dinero en efectivo antes de pagar, a la hora de realizar cualquier compra es conveniente revisar el monto que se ingresa a la aplicación antes de confirmar el pago.

Producción: Marcelo Comas y Fedra Venturini.