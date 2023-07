Beltrán Benedit: "Nadie se pregunta de dónde sacan los fondos el oficialismo y la oposición"

Seguidamente subrayó “la calidad de gente que se sumó, que no tiene experiencia política, pero si tienen cualidades; son personas de bien, formadas y constituidas con una gran vocación de servicio”.

Respecto a los ataques y críticas que lanzan contra el candidato a presidente, Javier Milei, analizó que “eso nos da más fuerzas, porque no deja dudas que este ataque sistemático de la vieja política con la complicidad de algunos medios, nos hace ver que nuestra propuesta es totalmente distinta a la que tiene esta gente, que ha llevado al país a un fracaso tras de otro”.

Benedit aseveró que “como lo dice claramente Milei, vamos a terminar con los privilegios de la política, con los impostores de la política, con la gente que se acerca para servirse de la misma con total desprecio por el pueblo, por los ciudadanos”.

El candidato a diputado nacional desmintió enfáticamente que les hayan cobrado por la candidatura como están manifestando algunos medios nacionales. “Se trata de una campaña sucia”, aseguró y aclaró: “hemos tenido conversaciones con quienes decidimos dar este paso y nos expresaron que el espacio de la Libertad Avanza no está en ningún espacio de poder, no controla ninguna caja; por lo tanto, nuestra campaña será muy austera y transparente. Tenemos que hacerlo con los recursos que podamos conseguir, cada uno hace un esfuerzo para que esta alternativa política se conozca, porque lo no se conoce, no se valora”.

Benedit reflexionó que “esta campaña es muy desigual, tanto oficialismo como oposición nos atormentan con la publicidad proselitista y nadie se pregunta de dónde sacan esos fondos. Sin embargo, nosotros estamos siendo los cuestionados”. Dijo luego: “Yo iría más allá de lo que siempre sostiene Milei, que hay una casta política. Lo que hemos visto hasta ahora es que, no solo hay una casta política, hay una casta de los medios, una casta corporativa, una casta gremial, todos sectores de poder que tienen intervenida a la Argentina y ahí actúan en consecuencia, porque no quieren que cambie esto que a ellos les reditúa”.