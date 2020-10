Atletismo: desafío entrerriano en plena pandemia

Los tres hablaron con Ovación respecto de esta inusual prueba que se dio en soledad. “Siempre en la búsqueda de nuevas sensaciones y a la vez haciendo ultramaratones, carreras de caAtletismo lle, duatlones y rural bike. Para 2020 planifiqué hacer mi debut en pista, en seis horas para comenzar (6, 12 y 24 son las opciones). Considerando que entreno en la pista del velódromo local casi la totalidad de los días, me parecieron una idea interesante. Pero llegó la pandemia y ese proyecto no podría cumplirse de esa manera. Entonces, para seguir enfocada en mi sueño, imaginé tres horas en solitario en mi velódromo. Mi objetivo primario era conocer la disciplina, practicar cómo mantener el enfoque, dominar el aburrimiento y gestionar el cansancio creciente. Y a la vez encontrar placer en ello. Hace un par de meses conocí a Pablo Gaudio, periodista que desde Valencia me hizo una entrevista maravillosa para su programa Más allá del deportista. Y quiso el destino que cuando le cuento mi idea me dice: ‘la entrevista siguiente a la tuya, la de esta semana, es a Iván Penalba, campeón mundial de 12 y 24 horas en pista’. Lo escuché y fue el empujón que me faltaba. También mi alumna de las capacitaciones Mentoring Deportivo y Derribando Excusas y ahora amiga Marisa Medici, a cargo de patín carrera en Gualeguaychú, comenzaba la difusión de su carrera solidaria donde se deben completar 30K en una semana.

Y pensamos que mi desafío sea el abrir el cuenta kilómetros, el dorsal Nº 1, la entrada en calor de ese evento que ayuda a la comunidad de Gualeguaychú. Y así es que el domingo 3 de octubre transité durante tres horas la pista”, confesó la oriunda de La Histórica, quien además es mentora y capacitadora. Por su parte Gieco contó: “El objetivo en este caso consistía en un entrenamiento de tres horas en una pista, aplicando conocimientos de bio y neurohaker para poder cumplir con lo planificado. En mi caso fue la segunda vez que corría las mismas horas y en la misma pista (la de Viale) logrando bajar mi propia marca, de 26K pues la última fue de casi 29K. En realidad no me enfoqué en la cantidad de kilómetros sino en cumplir con las tres horas, aclaro que la semana anterior había corrido un maratón dentro de mi pueblo, lo que demandó cinco horas. Me he enfocado en ultradistancias, pero lleva tiempo de preparación tanto física como mentalmente. El año pasado debuté mi primer ultra en seis horas en la prueba internacional de termas de Río hondo y este año mi intención era repetirla, ya con un poquito más de experiencia (fue postergada para abril o mayo de 2021). Y apunto más adelante en correr una ultra de 12hs por eso pongo énfasis en la preparación mental”.

Por último Schernetzki confesó: “Frente a la imposibilidad de participar de mi cuarto maratón en Rosario y detrás de la frustración por la cancelación de la Ultra Odissea del Paso de la Arena a raíz de la pandemia, no me quedó otro remedio que ser el promotor de mi propia inspiración lanzándome en soledad a correr mi primer Ultra. Así fue como el domingo 3 de octubre y después 4:50:50 horas sin detenerme, crucé la meta de los 50K”, cerró.