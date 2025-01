Anses confirmó el aumento de la AUH, ¿sube la Tarjeta Alimentar?

A través de Anses, el Gobierno nacional entregará un plus para ciertos grupos. Quiénes son los beneficiarios y cuándo cobrarán.

A través de Anses, el Gobierno nacional entregará un plus para ciertos grupos.

Aumento en la AUH

Además del pago de la Tarjeta Alimentar, la AUH recibirá un aumento del 2,7%, correspondiente a la inflación de diciembre, según lo informado por el INDEC. Esto eleva el monto total a $95.548, aunque los beneficiarios recibirán $76.438, ya que ANSES retiene el 20% hasta que se presente la Libreta de Asignación.

Los grupos alcanzados por la Tarjeta Alimentar son:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH), con hijos de hasta 17 años inclusive.

AUH por discapacidad, sin límite de edad.

Embarazadas de 3 meses o más que reciban una Asignación por Embarazo (AUE).

Titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC).

¿Sube la Tarjeta Alimentar?

El monto de la Tarjeta Alimentar no está ligado a la inflación, como si sucede con las prestaciones nombradas anteriormente junto a otros beneficios, por lo que no tiene confirmado un aumento para los primeros meses del año. Si bien no registrará aumentos en febrero 2025, su valor varía según la cantidad de hijos:

Familias con un hijo y titulares de AUE: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Si sos titular de la AUH, podés verificar si te corresponde este complemento a través de la app Mi Anses o el sitio oficial del organismo haciendo clic aquí, ingresando con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social en la opción Hijos > Mis Asignaciones.