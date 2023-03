A tres años del inicio de la cuarentena por el Covid-19

Este lunes se cumplen tres años de esta medida, que estableció que el grueso de la población debía quedarse en sus casas. Sólo estuvieron exceptuados los trabajadores esenciales. Cada persona vivió este proceso de manera particular, y cada sector fue adaptándose a esta nueva realidad que trajo la cuarentena . En la actualidad muchos de ellos rescatan las enseñanzas de un período del que nadie resultó indemne o al menos interpelado por la incertidumbre que marcó al primer tramo de la pandemia , de la que hoy tantos optan por hablar en tiempo pasado, pese a que la OMS aún no declaró su fin.

El primer tramos de la pandemia estuvo signado por el encierro.jpg El primer tramos de la pandemia estuvo signado por el encierro

Uno de las franjas de la población que más se vio afectada por esta etapa fue el de los trabajadores de la salud, quienes como personal esencial tuvieron que atender a pacientes que habían adquirido el Covid-19, del que tan poco se sabía entonces, sin que hubiese todavía una vacuna que los proteja, expuestos a contagiarse y a contagiar a su familia, con riesgo de vida.

Consultada sobre esta experiencia Patricia Sanabria, licenciada en Enfermería y supervisora de Atención Primaria del Departamento de Enfermería del hospital San Martín, reflexionó: “Transcurridos estos tres años de haberse decretado la cuarentena, los trabajadores de salud seguimos cumpliendo nuestra tarea como en piloto automático, porque no paramos desde entonces. Seguimos cubriendo todas las necesidades de salud de la población a un ritmo continuo”.

A su vez, señaló a UNO: “Si bien hoy no hay nada que se le parezca a lo que experimentamos en esa primera etapa de la pandemia, no hemos podido detenernos a pensar y lograr analizar e identificar todas las emociones y todas las secuelas físicas y psicológicas que esto nos ha dejado, porque el tipo de trabajo que realizamos implica que continuemos sin parar, y lamentablemente no existen en la actualidad herramientas o un plan de tratamiento o de contención para todos los profesionales de salud luego de transcurrido este período”.

En este marco, confió: “Es muy triste decirlo, pero hemos tenido un porcentaje importante de colegas que tuvieron conductas de autoeliminación luego de este tiempo. Y a todos los mecanismos que se utilizan para abordar sus necesidades los han implementado las instituciones. Por ahí nos detenemos un instante, cuando nos permite la vorágine laboral, y nos causa mucha angustia lo que vivimos, y además porque en el ámbito laboral y profesional deberían haber cambiado muchas cosas y no sucedió”.

Cuarentena pandemia coronavirus JMH (12).jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

“Por otra parte, la pandemia nos lleva a pensar lo impredecible de esta vida, que nada está escrito, que en un abrir y cerrar de ojos puede cambiar todo, tu vida, tu familia, tus expectativas, tus logros, tus planes. Y esto nos tiene que llevar a valorar más un montón de cuestiones, como los vínculos, a nuestra familia. Debemos saber que tenemos que estar altamente capacitados y preparados para lo impredecible, y no solo profesionalmente sino psicológicamente. Porque creo que el impacto psicológico fue realmente de trascendencia y de aquí en más vemos a seguir viendo todas las consecuencias y las secuelas que esto nos fue dejando”, analizó Sanabria.

Otro sector que tuvo que afrontar el encierro de manera intempestiva fue el de los adultos mayores, por integrar uno de los segmentos de la población más vulnerables ante el Covid. En este marco Mariela Sánchez, licenciada en Psicología y parte del equipo de profesionales de una residencia gerontológica privada de Paraná, hizo un análisis sobre la cuarentena y la pandemia: “Este acontecimiento nos dejó perplejos, más allá de que uno iba acercándose a la noticia a través de los medios. Cuando empezaron de repente todas las restricciones no estábamos ni emocional ni psicológicamente preparados para semejante cambio. Quedamos todos inermes, sin herramientas para enfrentar esta situación, porque no había registros anteriores”, dijo a UNO.

confinamiento

“Automáticamente nosotros empezamos a evaluar, sobre todo en el ámbito institucional, qué era lo prioritario. Como todo ámbito relacionado a la salud, entendimos rápidamente que lo que estábamos cuidando era la vida. Desde allí partieron todas nuestras decisiones, y mas allá de los aportes del Ministerio de Salud y las herramientas que iban brindando los diferentes organismos, como institución también tomamos las nuestras y en principio nos basamos en esta premisa del cuidado de la vida. Empezamos a desplegar un sinnúmero de estrategias que tenían que ver con cuidar no solo el cuerpo que habitamos, sino también la vida emocional y los vínculos de nuestros residentes”, explicó.

Sobre este punto, precisó: “Al mirar hacia atrás qué nos donó la pandemia y que nos quitó, vemos que una de las grandes de las esferas de la vida que se vio sacudida, interpelada, es la esfera social y el contacto con el otro, la posibilidad del cara a cara, de poder tocarnos, o dar un abrazo; y esto va de la mano de los procesos que nos hicieron registrar: que en plena época del inicio de la pandemia era imposible este contacto, al punto tal de que se privaba del contacto hasta en estos momentos tan límites donde se hacía presente la muerte, y no podía haber una despedida”.

La especialista recordó que en ese entonces comenzaron a atender la cuestión de los vínculos: “Comenzamos a priorizar la palabra, viendo cómo circulaba, cómo aparecía. Si no podía estar la presencia física de los seres queridos, nos encargábamos de que la presencia de los afectos apareciera a través de los mensajes, los llamados, las notificaciones, los buenos deseos. Y de algún modo a partir de todas esas vivencias que iban teniendo lugar empezamos también nosotros a descubrir que parte del tránsito de acompañar el envejecimiento activo, saludable, va de la mano de la participación de los sistemas de sostén, del encuentro con estos otros que son significativos”.

Cuarentena coronavirus aislamiento (4).jpg Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

“Hoy a tres años del inicio de la pandemia lo que tenemos en claro como institución es que tenemos que seguir propiciando estos espacios de participación, promoviendo la presencia de los vínculos en la vida del adulto mayor”, dijo, y observó: “Una de las mayores carencias que notamos en adultos mayores que vivían solos en medio de la pandemia es que la patología se hizo presente y no sólo la orgánica sino además todo lo que tiene que ver con el mundo anímico. En un balance general pudimos identificar que quienes no estaban institucionalizados fueron los más afectados emocionalmente por haber hechos cuadros depresivos, cuadros ansiosos, pero también cognitivamente, por no tener estímulos y desafíos. Sus cerebros quedaron aquietados, dormidos, y hoy vemos las consecuencias de cuadros demenciales que se empiezan a desarrollar, de síntomas que empiezan a aparecer”.

Un año en Cuarentena coronavirus (4).JPG Foto: UNO/Diego Arias

“No fue así en las personas mayores institucionalizadas, con las cuales se armó un sistema de cerrojo, y el personal hizo las veces de esas presencias que faltaban para que su cotidianeidad no se viera tan afectada”, mencionó.

Sin dudas el aislamiento afectó a un gran porcentaje de la sociedad y desde los ámbitos de la salud mental se vino alertando sobre el inusitado consumo de alcohol y psicofármacos que esto desató. Para muchos, retomar sus actividades y vincularse nuevamente con los afectos hizo que reencausaran estas situaciones, pero para otros las secuelas se siguen manifestando en la diaria.

También está el caso de quienes, después del tiempo de confinamiento, les costó volver a relacionarse o a mantener una vida social asidua. Sobre esta cuestión, Sebastián Sigal, licenciado en Psicología especialista en diferentes tratamientos, observó: “La gente que ya tenía alguna problemática o una dificultad para conectarse con otros, como en el caso de personas grandes que ya presentaban algún tipo de temor para salir a la calle o miedo a las enfermedades, se reforzaron esos miedos. Muchos tomaron hábitos diferentes, similares a los del período de confinamiento, y hoy suelen quedarse más encerrados”.

Entre las modificaciones que trajo la pandemia en la población en general, Sigal observó: “Tal vez hubo un cambio de hábitos que algunas actividades, incorporando la modalidad online en las cuestiones prácticas diarias, por ejemplo a la hora de hacer algún trámite de transferencia bancaria y demás; y mucha gente vio la ventaja de realizar más tareas de manera virtual”.

En este contexto, cabe decir que sin dudas la virtualidad se enquistó en el quehacer cotidiano, pero puso en evidencia la brecha tecnológica de gran parte de la población.

Psicoterapia virtual.jpg

Nuevo impulso

Las restricciones de la cuarentena también impactaron de lleno en diversos ámbitos laborales. Hubo muchos que no pudieron trabajar, con las consecuencias de esta medida, y pese a que hoy salieron a flote o están en ese proceso, recuerdan esta experiencia como adversa.

En este marco el presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Paraná, Osvaldo Cabrera, manifestó a UNO: “Esto nos impactó en el sector como algo catastrófico. Nosotros estuvimos prácticamente dos años paralizados, cerraron muchos establecimientos, se perdieron numerosas fuentes de trabajo. Todo esto demuestra también la fragilidad de lo que es el sistema del trabajo, las empresas. Aprendimos cómo ante algo nuevo, que no conocíamos o que no estaba dentro de los parámetros de la normalidad, muchas cosas se derrumban”.

No obstante, destacó: “Ahora realmente la actividad se viene reactivando, es como que la gente cambió y comenzó a vivir más el día a día, sin tanta proyección a futuro. Y sobre todo se valorizó mucho lo que son las juntadas, sea con amistades, con familia, y demás. Actualmente se ve que la gente sale, pasea”.

Cabrera también se refirió a la incorporación de las tecnologías en la vida cotidiana y señaló: “Al avance que se dio en todo lo que son plataformas y la tecnología para ventas y elaboración de productos los vivimos como un gran paso, un avance. Y hay que destacar las nuevas formas de organizarse en cuanto a los protocolos y a cómo se establecieron nuevas normas y se cumplieron”.

marcha cuarentena 7.jpg Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Por su parte Sebastián Bel, vicepresidente de la Cámara Entrerriana de Turismo reflexionó: “Luego de este primer período de la pandemia, con mucho esfuerzo todo el sector turístico salió favorecido. Creo que tanto los recursos humanos como los empresarios y los emprendedores empezaron a profesionalizarse en el tema de los protocolos, que muchas veces no los teníamos en cuenta: no solamente se crearon protocolos desde la Cámara o desde el sector privado y luego se han continuado implementando, sino que estamos muy alertas”.

“Tenemos un fuerte trabajo de resiliencia, porque nos hemos podido recuperar muy bien, de modo sustentable. Y también los turistas, los pasajeros, acompañaron este proceso, entendiendo que hay que viajar y disfrutar. En ese sentido las agencias de viajes locales establecidas en nuestra provincia y el país se han fortalecido, porque en el marco de la pandemia fuimos los únicos que les dimos respuesta a los pasajeros; ya sea que hayan estado varados o por viajar, les brindamos asesoramiento, estuvimos 24 horas conectados, solucionando la reemisión de pasajes, estadías en lugares en los que tuvieron que quedarse por varios días o por meses. En esto fue revalorizado el trabajo del agente de viaje”, añadió.

En este sentido, concluyó: “Por supuesto que quedaron muchas enseñanzas, y principalmente una premisa de que hay que planificar los destinos turísticos, hay que tener una visión estratégica, que hay que trabajar en conjunto entre el Estado y el privado; y que el Estado debe acompañar aún más al sector privado, porque es el que invierte”.