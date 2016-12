Trabajadores del Hospital de la Baxada harían paro desde este miércoles

Fuente: APFDigital

El Consejo de Participación de Trabajadores del Hospital de la Baxada, integrado por los representantes de todos los sectores del nosocomio, se reunió este martes 13 al mediodía para atender la situación que atraviesan los trabajadores debido a la falta del cobro de haberes del mes de noviembre.En este sentido, el Consejo acordó que "si el Ministerio de Salud de la Provincia no transfiere los fondos establecidos por convenio al hospital y no responde en lo inmediato al reclamo de pago de la deuda que mantiene con el nosocomio, este miércoles 14 a partir de las 10 y por tiempo indeterminado, todos los trabajadores del nosocomio realizarán un paro de servicios por tiempo indeterminado", se indicó en un comunicado enviado a esta Agencia, en el que se agrega que la medida "incluirá al personal médico, no médico y administrativos"."El Consejo entiende que el reclamo de los trabajadores es justo y genuino", se indicó luego, al tiempo que se pide disculpas a los pacientes y a la comunidad en general por los inconvenientes que se puedan causar.