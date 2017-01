¿Se calzará el Loco la camiseta del Gato?

La versión trascendió hace 10 días. Pablo Migliore podía recaer en barrio San Martín para reforzar el plantel de Atlético Paraná que encarará la segunda parte de la temporada 2016/17 de la Primera B Nacional. El rumor impactó por la trayectoria del arquero que supo defender la valla de Huracán, Boca, San Lorenzo y Racing Club de Avellaneda, entre otros equipos. Pero especialmente hizo ruido porque en ningún momento el entrenador Darío Ortiz reclamó por la llegada de un arquero.





La premisa del DT del Decano es potenciar el equipo en el ataque. La abstinencia en la red que tuvo el equipo en el semestre pasado fue uno de las mayores preocupaciones del orientador táctico. Por eso solicitó la llegada de un centrodelantero que pelee el puesto con Felipe Cadenazzi. También entendió que debía encontrar un extremo derecho con características similares a la de Walter Mazzolatti.





No obstante, el nombre de Migliore se mantiene en pie. Desde la dirigencia no descartaron la llegada del cuidapalos que en el 2016 defendió la valla de Almirante Brown en la Primera B Metropolitana. Aunque aclararon que no es prioridad. "Estamos esperando la respuesta de un centroatacante y de otro delantero. Son nombres importantes. Ojalá podamos cerrar al menos con uno de ellos, aunque haremos el intento por los dos", remarcó a Ovación una fuente cercana a la dirigencia de Atlético Paraná.





Desde el entorno del arquero confiaron a Ovación que su agente solicitó rescindir el vínculo con Almirante Brown para cerrar su llegada a un equipo de la capital entrerriana. De confirmarse esta versión, el Gato tendría en el Loco a un jugador con voz de mando. Un caudillo dentro del campo de juego. Un líder para asumir el desafío más importante de los últimos años: conservar la plaza en la máxima divisional del fútbol de ascenso.





Ensayo en santa fe. Atlético Paraná disputará hoy su tercer encuentro amistoso de pretemporada. El de esta tarde será el ensayo más exigente que asumirán. Desde las 17, el Decano enfrentará a Colón de Santa Fe. Este partido se disputaría, en principio, en el estadio Brigadier López. Las inclemencias del tiempo podrían modificar el escenario de juego. En caso de precipitaciones el amistoso se trasladará al predio que el Sabalero posee a la vera de la autopista que une la capital santafesina con Rosario.





El Gato disputó dos juegos la semana pasada. En primer turno enfrentó a Sportivo Urquiza, que se prepara para su participación en el Torneo Federal C. En ese ensayo el Decano se impuso por 3 a 1, con dos tantos de Felipe Cadenazzi y otro de Iván Borghello. El pasado sábado Atlético perdió 1 a 0 ante Belgrano, equipo que el domingo debutará en la Copa Argentina.









***

Se mide con otros entrerrianos





Juventud Unida de Gualeguaychú comenzó ayer su tercer semana de pretemporada. Serán días de cargas más livianas luego de haber afrontado trabajos a doble turno. Esta semana será la de los primeros encuentros amistosos después de los minutos de fútbol que sumó el viernes en el Estadio Municipal.

Los primeros ensayos del León serán ante los equipos entrerrianos que militan en el Torneo Federal A. El primero de los amistosos será el jueves ante Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. Este partido se jugará desde las 17.30 en el Estadio de los Eucaliptos.

El sábado, el León se trasladará al interior del Departamento Uruguay para visitar a Defensores de Pronunciamiento. Este juego se disputará desde las 9 en el estadio de La Vía.

Regresó a su hogar. El delantero Ángel Vildozo, surgido de las divisiones inferiores del club, acordó ayer su regreso a All Boys, con el que jugará el segundo tramo del campeonato de la Primera B Nacional de fútbol. El atacante sanjuanino, de 35 años, sorteó exitosamente una revisión médica a la que había sido sometido en una rodilla y, entonces, quedó en condiciones de unirse al plantel Albo.

El mismo jugador, que procede de Aldosivi de Mar del Plata (2013-2016), escribió ayer en su cuenta de la red social Twitter: "Mañana (por hoy) me presento a entrenar en All Boys. Gracias a todos! Feliz es poco". Vildozo se integrará a los entrenamientos del equipo de José Romero en el predio de Ciudad Evita, a partir de las 9.30.

Puso el gancho. El mediocampista Leandro Gracián firmó ayer su contrato que lo ligará con San Martín de Tucumán. El ex-Vélez y Boca se sumó hace varios días al plantel del Ciruja que está realizando los trabajos de pretemporada en Jujuy. Participó de los amistosos ante Talleres de Perico y Juventud Antoniana de Salta. Ayer le puso el gancho para transformarse oficialmente jugador de San Martín.