Enojo de familiares del soldado embestido por las cubiertas del micro de Ersa

Este domingo a la tarde, UNO dialogó con el padre del soldado voluntario, de 26 años, que presta servicios en el Escuadrón de Comunicaciones del Ejército de Paraná. El hombre está cansado, molesto y angustiado por la espera del estado de salud de su hijo internado en la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio capitalino. "Estamos como podemos porque mi hijo está grave, estable pero con un pronóstico sumamente complicado", explicó Fabián Trevisán.





El trabajador del Concejo Deliberante de Paraná comentó: "Denis está muy mal, con fracturas muy graves en la cadera y fémur. Fue operado y ahora habrá que esperar a ver qué pasa. Sigue en Terapia, estable y eso nos da la esperanza que pueda salir de a poquito adelante. El tema es que esto no se complique, y luego ver qué secuelas quedan".





"El estuvo mal y no salió de la gravedad, por ello es que mañana se solicitaron varios dadores de sangre, porque son necesarios para mi hijo", referenció. El padre admitió que el muchacho corrió peligro de vida.





Dicho esto, aclaró: "Me enteré que los empresarios de Ersa, minimizaron el incidente vial, llegaron a decir que hubo lesiones leves y que esto fue solo un accidente. La verdad es que no puedo creer lo que esta gente contó. Me parece desafortunado e inentendible. Mi hijo está grave, quebrado por todos lados y ellos informando que casi no pasó nada. Son o se hacen", reflexionó Trevisán enojado en el hospital San Martín.





Por otra parte aclaró: "No solo que minimizaron todo esto, sino que llegaron a decir que el tema mecánico estaba bien, entonces que me expliquen cómo se le salió al micro las dos ruedas traseras".





Además Trevisán remarcó sobre el supuesto interés de la empresa de colectivos de ayudar a la víctima. "Mire ese es otro tema, dijeron públicamente que nos vinieron a ver. A mi y a mi familia nadie se acercó para preguntarnos qué necesitamos o que se puede hacer por la salud de Denis".





"Lo único que tenemos es la predisposición de los médicos que nos informan y nos indican cómo va el tratamiento. Mi hijo si todo va bien, y ojalá así sea, va a estar mucho tiempo para salir adelante por las graves lesiones, luego vendrá la recuperación y por último ver cómo queda", resaltó el padre del accidentado.





"Esto es una pelea día a día, costosa y por ello es que no queremos tener la cabeza en temas secundarios como es analizar por qué la empresa dice lo que dice. Después de algunas horas veremos qué camino judicial tomamos, por lo pronto no queremos desatender el estado de salud de mi hijo y agradecer al hospital, a la Policía y a las autoridades del Concejo Deliberante, especialmente a la presidenta Josefina Etienot, que están pendiente de todo", relató Trevisán.





Finalmente admitió sobre el comportamiento de Ersa: "Me calenté cuando me enteré lo que dijeron, ahora no es el momento de perder tiempo con respuestas, con el asesoramiento de profesionales elaboraremos el mejor planteo hacia ellos. Pero que sepan que esto no va a quedar así".

Hay que ponerse en la piel de los familiares del soldado Denis Trevisán, quién se encuentra grave internado en el hospital San Martín, luego de sufrir el miércoles a la noche un increíble accidente cuando transitaba en moto por la zona del puente Las Tunas, en Paraná. Sorpresivamente, dos ruedas que se desprendieron de un colectivo de la empresa Ersa, que viajaba hasta Viale, impactaron en la humanidad del muchacho.