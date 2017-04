Caso Micaela García: El dueño del lavadero confirmó que Wagner tenía la cara rasguñada

Néstor Pavón, propietario del lavadero en el que trabajaba Sebastián Wagner, confirmó que el sospechoso de la desaparición de Micaela García tenía dos raguños.





El hombre dijo que la pareja de Warner confirmó que tenía dos lastimaduras el domingo. Una en el cuello, a la altura de la tráquea, otra debajo de un ojo. "Le dijo que se había peleado con otro tipo", reveló Pavón a LT38.





Pavón comentó que el lunes fue la última que vez que lo vio Wagner, quien le manifestó estar 'deprimido' y sus intenciones de irse de Gualeguay. Me dijo que no quería estar más acá. Que se quería volver, porque extrañaba a su familia. 'Te voy a devolver el auto porque no te lo puedo pagar' me agregó".





Consultado sobre si llegó a ver una pala embarrada reveló que "el sábado andaba con una pala de punta en el baúl. Supuestamente es del lavadero. Estaba ahí y se lo dije al Jefe de Investigaciones. Se la llevaron para investigar, pero esa pala estaba en el lavadero, porque se usa para limpiar zanjas".









Doscientos efectivos policiales en los rastrillajes





La Policía de Entre Ríos continúa en la búsqueda de Micaela García en Gualeguay.

Doscientos efectivos policiales están abocados a rastrillajes e inspección de lugares en la ciudad, en zonas aledañas, rutas y caminos, cursos de agua, contando con apoyo aéreo, y también la disponibilidad técnica que brinda el dron.



Fueron desplazados los recursos humanos necesarios para una investigación exhaustiva, se utilizan canes de localización de rastros; caballos, embarcaciones náuticas de desplazamiento rápido, camionetas, motocicletas y cuatriciclos que permiten el tránsito en diferentes terrenos.



Además personal especializado de la Dirección de Investigaciones junto a Inteligencia Criminal, analizan material informático, registros fílmicos y diferentes comunicaciones de telefonía celular incautada. Se trabaja en la búsqueda del propietario de un automóvil secuestrado y que interesa en la investigación.