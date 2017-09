El juez Otranto tiene una fuerte hipótesis sobre lo que pasó a Maldonado

El juez federal de Esquel Guido Otranto, quien investiga el paradero de Santiago Maldonado, consideró que la hipótesis "más razonable" es que el joven "podría haberse ahogado" en el río Chubut al escapar del operativo de Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche Resistencia Cushamen el 1 de agosto pasado, cuando el joven fue visto por última vez.



"La hipótesis de que (Maldonado) se podría haber ahogado es una de las opciones que me parecen más razonables, de acuerdo con la interpretación de las pruebas que estoy realizando", afirmó el magistrado en una entrevista con La Nación.









Otranto destacó que "muy pocos testigos" han declarado en la causa por la desaparición de Maldonado, por lo que pidió que se presenten a declarar quienes hayan visto lo sucedido y hasta ahora no lo han hecho.



"No veo elementos que me permitan sostener que pudo haber sido herido de gravedad por un disparo a corta distancia o una piedra, por uno o más gendarmes", apuntó.



El magistrado, quien ha tomado alrededor de 40 declaraciones a testigos, sostuvo que "se está aclarando qué pasó el 1º de agosto" cuando un grupo de mapuches cortaron la ruta 40 en cercanías de la comunidad Resistencia Cushamen, en el noroeste de la provincia de Chubut.



Dijo que tres personas identificaron a Maldonado entre los manifestantes, por lo que sostuvo que no tiene elementos "para dudar de que haya estado allí" ese día.



"A Santiago Maldonado lo capturaron o se ahogó en el río. No le encuentro consistencia a la versión de que fue capturado por la Gendarmería", apuntó.



Otranto señaló que "el punto crucial" de lo sucedido es el momento en que los gendarmes llegan a la ribera del río Chubut al entrar en la comunidad mapuche.



En este sentido, apuntó que los testimonios que tomó a los gendarmes "contradicen que allí se hubiera producido una captura".



Afirmó que con la información que reunió en base a testimonios "de la gente de la comunidad y de los gendarmes" está "en mejores condiciones de evaluar qué pasó en esos instantes, que fueron hasta llegar al río" y que "el repliegue (de los gendarmes) también fue rápido".