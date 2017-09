Matías Benítez remarcó que "ganar te da confianza" y ponderó el nivel de juego Mondonguero

Los dirigidos por Daniel Veronesse encontraron un buen ritmo de juego y ahora la meta del conjunto Mondonguero es ganar en Concordia cuando el fin de semana visite a Libertad.





"El funcionamiento del equipo fue perfecto en el encuentro ante Arsenal. El que estuvo en la cancha notó todo el esfuerzo que hicimos y lo que logramos. Vamos a seguir demostrando el buen nivel y la continuidad de partidos nos entregó confianza para lograr los resultados positivos", comentó a UNO Matías "Chino" Benítez.

Benitez 1.jpg Matía Benítez abrió el camino de la victoria ante Arsenal de Viale en la 10° fecha del Federal B. Foto UNO Juan Manuel Hernández







Además Benítez habló de la apertura del marcador que encaminó a Belgrano a una nueva victoria en el certamen que organiza el Consejo Federal de AFA ante el conjunto vialense: "En lo personal me siento muy feliz, es lindo convertir y aportar el granito de arena para el equipo. Pero hay que destacar el funcionamiento del equipo".





Otro signo positivo para el conjunto de calle Salta y Nogoyá fue mantener el arco invicto ante Viale FBC, Cosmo y Arsenal: "Sufrimos mucho en la primera ronda del torneo. Con el correr de los partidos nos fuimos acomodando y la defensa está muy sólida. Ganar te da mucha confianza y levantamos mucho el nivel. Vamos por buen camino", agregó el delantero Albiceleste.





En cuanto al principal problema de Belgrano en la primera parte del campeonato Matías Benítez comentó: "La primera etapa nos costó mucho, tuvimos muchos jugadores lesionados. En lo personal tuve muchas molestias y no pude rendir al 100 %. Ese fue el principal problema para Daniel Veronesse que no pudo tener un equipo en dos partidos seguidos, eso no favoreció en el juego y en la actualidad la mayoría de los jugadores viene con varios partidos encima".





Benitez.jpg Foto UNO Juan Manuel Hernández



Para lo que resta del torneo y pensando en una hipotética clasificación a la siguiente instancia del campeonato, el delantero fue sincero al responder: "Faltan muchos puntos por jugar, sabemos que todos los partidos son finales. Ahora el principal objetivo es seguir mejorando y poder ganar de visitante".





En la próxima jornada el Mondonguero visita a Libertad de Concordia y el delantero dejó su punto de vista en cuanto al rival: "Será una dura prueba para todo el plantel, vamos a jugar ante un duro rival y que de local se hace fuerte. Nosotros queremos cortar esa racha negativa fuera de casa y seguir sumando para luego pensar para que estamos".













Con los nueve puntos que sumó el conjunto paranaense escaló en la Zona 16 del Federal B y se ubica segundo junto a Libertad de Concordia , ambos con 17 unidades.