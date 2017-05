La victoria le es esquiva a Atlético Paraná . Anoche dominó en gran parte a uno de los animadores del certamen. Sin embargo volvió a padecer la imprecisión en el área adversario. No obstante, cortó una abstinencia de 455 minutos sin llenarse la garganta de gol. La conquista fue un grito de desahogo. Aunque apenas le alcanzó para rescatar un punto, para frenar el derrotero.





En el estadio Pedro Mutio el Decano igualó anoche 1 a 1 ante Chacarita Juniors. El encuentro se disputó en el marco de la 31ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional. Maximiliano Casa abrió el marcador para el Tricolor. Enzo Noir empató para el Rojiblanco. El miércoles el Gato visitará a San Martín de Tucumán.





Lo arrinconó. Atlético Paraná realizó un enorme desgaste físico en la primera etapa. En ese periodo impuso presión alta para evitar que Chacarita tenga salida clara desde su propio campo. La premisa del Decano era evitar que el balón sea propiedad de los mediocampistas de la visita para no sufrir sofocones, pero especialmente para jugar cerca de la valla defendida por Emanuel Trípodi.





La postura ofensiva lo llevó al dueño de casa a arrinconar al Tricolor. Los marcadores de punta, especialmente Leonardo Morales, se mostraron como arma de ataque. A los 9 minutos el ex-Belgrano fue a buscar la descarga de Enzo Noir para proyectarse y enviar un centro pasado al segundo palo. Mauro Pajón ingresó por ese sector para esforzar la respuesta de Trípodi, quien envió la redonda al tiro de esquina.





Chacarita no modificaba su libreto. Continuó intentando tener salida desde el fondo, aunque por momentos se vio obligado a saltear líneas. Cuando lo hizo la pelota quedó en propiedad del anfitrión, que no sintió la rápida salida de Alexis Ekkert y continuó avanzando con la intención de romper el cero. Stechina sorprendió al pisar el área visitante, pero no tuvo precisión para definir.





Atlético también preocupó con la pelota parada. Un centro enviado por Pajón fue conectado por Borghello, pero el cabezazo del Memo cruzó toda la línea de sentencia para morir fuera del campo de juego.





El dominio del Rojiblanco se iba apagando. Comenzaba a sentir el desgaste físico, pero también perdía claridad después de haber dilapidado un par de situaciones. Controló las acciones de juego y neutralizó el rival. Le faltó golpearlo.





Tropezó, se levantó. Paraná intentó continuar con la presión alta, pero ya no tenía el mismo resto físico que en el inicio de juego. Esto favoreció a Chacarita que comenzó a avanzar metros a través del bueno manejo del esférico de Miguel Mellado y la claridad para generar juego de Nicolás Oroz. En una baldosa el 10 se sacó la marca de encima para ceder juego en Álvarez Morinigo, quien ensayó un remate de media distancia que controló Migliore.





Atlético pudo romper el cero, pero Lazarte despejó el balón cuando ingresaba al arco visitante después de la definición de Cadenazzi. Dos minutos después de esa maniobra Chacarita golpeó para profundizar la crisis del Decano. Reynoso no llegó a cerrar y Casa envió el balón lejos del alcance de Migliore.





El tanto no desordenó al dueño de casa. Masticó bronca después de la conquista Tricolor, pero fue a buscar el empate. Lo logró a los 76' en una jugada de pelota parada, la receta que mayores réditos le dio al elenco de barrio San Martín a lo largo de la temporada. Esta vez fue Sebastián Caballero quien se encargó de la maniobra. El centro del mediocampista santafesino fue capitalizado por Enzo Noir quien apareció libre de marca para decretar el empate.





El empate fue un grito de desahogo enorme de los jugadores, cuerpo técnico e hinchas. El amor propio lo llevó a defender el punto. No quería resignar el poroto como sucedió el martes en Córdoba. Belforte, prisionero de un fuerte calambre, terminó presionando, ocupando espacio. Felipe Cadenazzi se sumó a la línea de volantes para cerrarle los espacios a los mediocampistas de Chaca. De esta manera la visita inquietó con un remate de larga distancia de Álvarez Morinigo que Migliore desvió al tiro de esquina.





El pitazo final significó el desenlace del derrotero de Atlético Paraná. Anoche le sobró actitud. Hizo méritos para quedarse con el premio mayor. Otra vez fue rehén de la falta de efectividad ofensiva. Por eso apenas sumó un punto.









***

Las claves





- Efectividad. Atlético Paraná generó varias situaciones de riesgo, sin embargo se tuvo que conformar con una sola anotación. Chacarita remató tres veces al arco. Le alcanzó para inflar la red.









- Amor propio. En ningún momento bajó los brazos. Esta vez no sintió el impacto después de la conquista del Tricolor. Buscó el empate y lo consiguió. Después defendió con dientes apretados para sostener el poroto.









- Paciencia. Chacarita no se desesperó jamás. En pocas oportunidades intentó saltear líneas. Tuvo paciencia para manejar el balón. Cuando pudo atravesar la zona media lastimó con la claridad de Nicolás Oroz.









***

Atlético Paraná (1)

Pablo Migliore Leonardo Morales Diego Reynoso Federico Paolucci Ricardo Stechina Jonathan Belforte Gonzalo Cozzoni Mauro Pajón Alexis Ekkert Iván Borghello Enzo Noir DT: Ricardo Pancaldo













Chacarita (1)

Emanuel Trípodi Nahuel Menéndez Germán Re Federico Rosso Gabriel Lazarte Diego Rivero Miguel Mellado Nicolás Oroz Maximiliano Casa Rodrigo Salinas Álvarez Morinigo DT: Walter Coyette













Goles: 57' Casa (Ch), 76' Noir (AP).





Cambios: 14' Sebastián Caballero por Ekkert (AP), 37' Felipe Cadenazzi por Borghello (AP), 65' Daniel Ibáñez por Rivero (Ch) y Sergio Chitero por Pajón (AP), 73' Elías Alderete por Casa (CH).





Amonestados: Paolucci, Caballero, Cadenazzi (AP), Rosso, Casa (Ch).





Árbitro: Pablo Díaz (Regular).





Estadio: Atlético Paraná.





Figura: Noir (AP).









***

Cómo jugaron





Pablo Migliore. Dos respuestas que dejan en evidencias su jerarquía. Personalidad para cortar en el juego aéreo.

Leonardo Morales. Clausuró su sector con mucho oficio y personalidad. Se mostró con criterio cuando se sumó como opción ofensiva para desbordar.

Federico Paolucci. Controló a Rodrigo Salinas, la referencia ofensiva de Chacarita. Firme en el pie a pie. En algunos momentos mostró distracciones que el equipo no sufrió.

Diego Reynoso. No dudó en despejar largo cuando la situación lo ameritaba. Controló, junto a Paolucci, a Salinas. No llegó a cerrar en el tanto anotado por Casa.

Ricardo Stechina. De mayor a menor. Comenzó con firmeza y sorprendió cuando pasó al ataque. Perdió a Casa en la apertura del marcador.

Jonathan Belforte. Un león presionando y cerrando los espacios. Rindió cuando cubrió el carril y cuando se cerró para oficiar de medio centro. Finalizó extenuado por el enorme desgaste físico.

Gonzalo Cozzoni. Plantó bandera de liderazgo en la primera etapa. Recuperó mucho y la entregó limpia a un compañero. En el complemento sufrió la movilidad de Oroz.

Mauro Pajón. Gran primer tiempo del ex-Douglas. Presionó alto, ocupó bien los espacios y tuyo precisión en las pelotas paradas. Se apagó en el complemento.

Alexis Ekkert. Una molestia muscular lo marginó rápidamente de escena. Fue reemplazado a los 14 minutos y por ende es calificado.

Iván Borghello. Toda su experiencia queda reflejada en sus movimientos. Aparece en reiteradas oportunidades libre de marca. Otra vez falló cuando tuvo el arco de frente. Fue reemplazado en el primer tiempo por una inflamación en su rodilla izquierda.

Enzo Noir. Gran partido del Gringo. Retrocedió metros para generar espacios y asociarse con sus compañeros. Se sacó la mufa al anotar el tanto del empate.





*** Desde el banco





Sebastián Caballero (6). Le dio claridad al juego. Asistió a Noir en el empate. Felipe Cadenazzi (5). Mucho sacrificio, aunque le costó sostener alto el balón. Lazarte le negó el gol al despejar la redonda sobre la línea.

Sergio Chitero. Le costó entrar en partido.









***

Apostillas