Los hechos por los cuales está detenido Milani

El juez Federal de Primera Instancia de la provincia de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, ordenó este viernes la "detención con prisión preventiva" del ex jefe del Ejército César Milani en la causa en que se investiga la privación ilegal de la libertad y tormentos" contra Ramón y Pedro Olivera y Verónica Matta, en una audiencia tras la cual fue trasladado a las dependencias del Servicio Penitenciario Provincial.





Milani llegó a la sede del Juzgado Federal en las primeras horas de la mañana acompañado de su abogado defensor Gustavo Feldman, quien informó a las autoridades que su defendido "no respondería preguntas" y que "debido a los hechos que se le imputan, no hay manera que surjan nuevas preguntas" .





"El señor Milani solo brindará una explicación del contexto histórico y en particular sobre cual era su conducta y sus funciones", tras lo cual agregó: "Rebatirá cuestiones que se pretenden semiprobadas por la querella en el expediente y ofrecerá ampliar pruebas".





El jueves la Camara Federal de Casación Penal había rechazado un pedido de nulidad presentado por la defensa de Milani "para no ser indagado" aduciendo que "no estaban dadas las condiciones para plantear ese recurso".

Milani quedó detenido



El primer hecho imputado por el juez es por "cuando el 12 de marzo de 1977, un grupo de tareas fuertemente armado y comandados por el entonces subteniente Milani, acompañado por dos policías de la provincia, uno de apellido Nievas y el otro Ruiz, ingresó a la vivienda donde residía la familia Olivera, le comunicó a la familia que Pedro, el jefe de la familia, sería trasladado a una dependencia de seguridad para verificar sus antecedentes".





Posteriormente, según se desprende de la resolución, Milani le dijo a Pedro Adán Olivera que lo llevaba detenido para averiguación de antecedentes, lo subieron en la parte trasera de una camioneta color verde del Ejército que estaba estacionada al frente de la casa, luego de ello, fue trasladado al entonces Instituto de Rehabilitación Social (IRS) en donde fue víctima de torturas que consistieron en golpizas estando encapuchado lo que le produjo la paralsisi de medio cuerpo.





En relación a Ramón Alfredo Olivera, mientras éste se encontraba trabajando en las oficinas de la Municipalidad de la Capital, se presentaron dos suboficiales de Ejército, lo detuvieron y lo introdujeron en un móvil de la Policía en el que se encontraban América Castro y el Sargento Santacroche siendo conducido al IRS, en donde sufrió amenazas, torturas y tormentos, quedando alojado en un calabozo.





Ya en en el calabozo, Ramón Olivera fue vendado en los ojos, le ataron las manos por la espalda, fue subido a un vehículo en donde le insinuaban que iban a matarlo, lo bajaron y comenzaron los castigos con una goma ancha y pesada para interrogándolo si conocía a otras personas, pudiendo escuchar el intenso castigo que le propinaban a otro detenido.





Posteriormente es llevado a un galpón en donde lo interrogaron aplicándole golpes en el estómago y genitales, patadas y revés de mano, para luego ser llevado de nuevo a su celda y años más tarde, quedó en libertad a disposición del juez federal Roberto Catalán, quien también está involucrado en el expediente de esta investigación.





A Ramón se lo acusó de pertenecer a la organización político-militar Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y Milani habría participado en el traslado del joven al juzgado de Catalán. Olivera estuvo detenido por más de cuatro años durante la última dictadura en la Unidad 9 de La Plata.





Con relación a los hechos que vinculan a Milani con Verónica Matta, la misma declaró ante la justicia federal por su secuestro el 16 de julio de 1976 y también vinculó a Milani con su detención ilegal por ser delegada en el Colegio Nacional Joaquín V. González de La Rioja donde estudiaba y además donde conoció a Alberto Ledo, conscripto riojano desaparecido en Tucumán, caso en el que también está implicado Milani.





"Había una figura que contrastaba con el resto de los presentes, era un joven vestido de militar, muy apuesto, carilindo y que llevaba la voz cantante y le decía a mi padre que no se preocupe por nada, a lo que mi padre preguntó a dónde me llevaban a lo que respondió que "no le podemos decir, doctor", le decía este militar que para mí era Milani", recordó Matta en su declaración testimoniial.





"Posteriormente, me trasladan en un auto de color oscuro al Instituto de Rehabilitación Social (IRS) donde me sacaron todo lo que traía y fui puesta en un calabozo muy pequeño con una ventana y después me revisó un médico y me hizo una especie de certificado".





"Estuve detenida en ese lugar varios días, para luego personal del IRS me hizo saber que mi hermana también estaba detenida ahí".





En su declaración testimonial que se refleja en la resolución por la que se detiene a Milani, Matta señaló: "Me hicieron declarar bajo tortura, no recordando exactamente cuando comenzaron este tipo de procedimientos".





"Me sacaban del calabozo y me llevaban a otro lugar donde me preguntaban por el "Patón" Minue, por Alberto Ledo, por Adolfo del Sacramento, por Vergara y también por los profesores del Colegio Nacional Joaquín V. González".





Por ello, el Juez entiende que "en relación al hecho 1, se amplía la imputación de este hecho a las siguientes personas: a) César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, b) Policías de la Provincia, uno de ellos de apellido Nievas, y el otro de apellido Ruiz; e) autores a determinar".





"Por el hecho 2, se amplía la imputación de este hecho a las siguientes personas: a) César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, b) Carlos Leónidas Moliné, c) Alfredo Solano Santacroche d) Roberto Catalán, e) Reinaldo Ganem, f) autores a determinar; en el hecho 3 a) César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, y autores a determinar".





Por todo ello, el juez federal Herrera Piedrabuena ordenó "la inmediata detención de César Miani por supuesto autor de la.comisión de los delitos prima facie calificados respecto de los hechos de Privación Ilegítima de la Libertad vigente a la época del suceso en concurso real con el Delito de Imposición de Tormentos vigente a la época atribuido en carácter de partícipe necesario; cometidos ambos en contra de Pedro Adán Olivera".





"Asimismo deberá responder en calidad de coautor por los delitos de Violación de Domicilio, allanamiento ilegal como coautor del delito de tormentos e incumplimiento de los deberes del funcionario público en contra de Ramón Alfredo Olivera"





"Por el hecho 3, lo hará como autor de la Privación Ilegítima de la Libertad, en concurso real con el Delito de Tormentos atribuido en calidad de coautor, y cometidos ambos en contra de Verónica Ligia Matta, conforme lo considerado, disponiendo su inmediato traslado al Servico Penitecniario Provincial en calidad de detenido y comunicado".