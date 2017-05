Villa Paranacito se prepara para enfrentar una nueva inundación

Los pronósticos coinciden en que los ríos de la región tienden a crecer en su caudal. En la semana fue en Concepción del Uruguay donde se superó el nivel de alerta en su puerto. Ayer hubo una reunión de Defensa Civil en Concordia. En Villa Paranacito recién llevan unos seis meses sin agua, pero ya se preparan para un nuevo embate de la creciente, aunque todavía desconocen el impacto que tendrá.









"Estamos prevenidos y tomamos recaudos para una posible creciente antes del inicio de julio teniendo en cuenta cómo viene de cargado el río. Lo que no podemos hacer hasta ahora es evaluar la magnitud del impacto. Es el cambio climático, para esa fecha habrá sudestadas; estamos en alerta", dijo a UNO el intendente de Villa Paranacito, Gabriel García.









Desde esa Municipalidad evaluaban dar por terminada una ordenanza que mantenía en vigencia la emergencia hídrica, pero ahora, con los pronósticos en la mano seguirá vigente para tener los mecanismos necesarios para afrontar la creciente próxima.









"Hoy es muy errática la meteorología. Estiman que se formará una nueva corriente de El Niño cuando deberíamos estar en una estación seca, el calentamiento global, los cambios climáticos hacen que se pronostique a corto plazo", agregó García. Sobre finales de 2016, los pronósticos para este período eran diferentes y advertían el inicio de un tiempo de neutralidad más el avance, tal como lo dijo el intendente, de un tiempo de sequías; en las últimas semanas, esto cambió.









"Fue muy poco el tiempo que tuvimos desde que se fue el agua en diciembre. El principal impacto fue el corte del camino –por el ingreso a la ciudad– que estaba bajo y al cortarse por el agua nos quedamos aislados", explicó.









El ingreso a Villa Paranacito estaba por debajo del nivel cero del río y en una visita que hizo el gobernador, Gustavo Bordet, se comprometió a elevar el nivel de ese camino. Eso, según aclaró García, se hizo y hay zonas que hoy están 3,8 metros por encima del nivel anterior.









"Ante una situación de emergencia como la que se viene, esperamos que no se corte, esperamos no quedar aislados y eso es lo principal. Después reforzamos las defensas, en la ciudad donde tenemos dos: a una la tuvimos que abrir con la inundación y en este tiempo se trabajó sobre ella para mejorarla. En la próxima semana trabajaremos en una defensa costera para que atenúe la presión del agua y ante situaciones similares no colapse", dijo García.









Contó que el casco urbano en la última creciente estuvo inundado durante unos seis meses, pero más tiempo fue el que llevó en desagotarse la zona de campos, que hasta diciembre sufrió la inundación; el delta escurrió más rápido.









La producción ganadera y de pastizal natural en Entre Ríos se encuentra en un alto nivel de riesgo por inundaciones del delta. Se supo que desde el gobierno provincial llamaron a los productores ganaderos y agropecuarios a extremar las medidas de prevención.









Los registros pluviométricos indican un incremento en los niveles del río Paraná en las islas por sobre los valores históricos normales para la época y advirtieron por posibles repuntes en los curos de agua para los departamentos Gualeguay e Islas del Ibicuy. También hubo críticas desde sectores de la Sociedad Rural de la zona por las condiciones en las que se encuentran los productores.









Consultado sobre la problemática, García dijo para concluir: "Gran parte de la hacienda que se fue con la creciente ya no volvió y hay productores de la zona que están cambiando de rubro por otros tipos de actividad. La pérdida fue importante y el costo de trasladar o vender rápido hace que caiga el precio. Con la poca hacienda que está hoy, ante la nueva creciente, los productores están que vuelven a la actividad o que no".









***

Datos













- En Villa Paranacito el río ayer marcó 2 metros. El nivel de alerta es a los 2,3 y el de evacuación es a los 2,6. Aumentó 0,5 metros en cuatro días.



- En Concordia, el río superó ayer el nivel de alerta al ubicarse en los 11,06 metros. Advirtieron que tenderá a acercarse a los 12 y esperan el mayor pico para el 6 de junio. Ayer hubo una reunión de Defensa Civil y evaluaron que hasta los 11,7 metros, no habrá evacuados.

- En Concepción del Uruguay, días atrás, el río superó el nivel de alerta. Ayer se ubicó en los 5,28 metros: está a un metro de su nivel de evacuación y el hecho motivó reuniones de la Junta de Defensa Civil.

- En Paraná, ayer y según registros de Prefectura Naval, el río alcanzó en el puerto los 4,35 metros y está en aumento.

- En La Paz, el río ayer marcó 5,62 metros y en Santa Elena 5,48, siempre en aumento.













***

Concordia ya está en alerta









En Concordia, ayer a las 18, según los registros de Prefectura, el río superó el nivel de alerta y se ubicó en los 11,06 metros. Al mediodía el intendente, Enrique Cresto, convocó a una reunión de Defensa Civil ante el comportamiento del caudal y los pronósticos. El objetivo fue reforzar las medidas de prevención.

De la instancia participaron autoridades y técnicos de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande y representantes de las fuerzas de seguridad. Al finalizar la reunión, el presidente de la delegación argentina de CTM, Roberto Niez, informó: "Lamentablemente algunos pronósticos se cumplieron y el río va a tender a llegar a valores cercanos a los 12 metros", medida que esperan para el fin de semana. Por su parte Cresto indicó: "Estamos relevando la situación en el terreno. Hasta los 11,7 metros no habrá familias evacuadas, porque se hizo el trabajo de relocalización". Agregó que informarán a las familias en la zona cercana al río sobre la situación para prevenirlos. Esperan el pico fuerte del caudal para 6 de junio, según detalló el funcionario del organismo binacional.

Ya el martes habían mantenido una reunión donde evaluaron dos pronósticos. "El pronóstico más crítico, con lluvias intensas, ​es el que se está cumpliendo", dijo Cresto.