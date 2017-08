Tarjeteros se manifestaron en reclamo de definiciones sobre el sistema de estacionamiento medido

Los integrantes de la Cooperativa de tarjeteros "Nuestro Futuro" protestaron frente al palacio municipal de Paraná para reclamar definiciones sobre el nuevo sistema de estacionamiento medido, tarjetas impresas y más controles municipales para hacer más eficiente el servicio.





Argumentaron que el actual sistema es deficiente, caro y les dificulta la tarea. Señalaron que no les entregan tarjetas para seguir trabajando y no hay controles de ningún tipo, lo que resiente la actividad de la cual viven unas 250 personas en la capital entrerriana.





Juan Godoy, presidente de la cooperativa que tiene unos 70 asociados, explicó a UNO que el sistema está desgastado y abandonado desde hace tiempo y por distintas gestiones municipales.





"No tenemos tarjetas de estacionamiento. La Dirección a cargo no está funcionando como debiera", dijo y acotó que empezaron los reclamos en enero y, hasta el momento, no hay soluciones.





Los cooperativistas hicieron una protesta simbólica que duró escasos minutos , durante la mañana de este martes, desplegaron un cartel en media calzada, pero no cortaron la calle. "Queremos firmar un convenio con la Municipalidad para tener intervención y mejorar el sistema, hasta que salga el que utilizará celulares. Queremos tarjetas impresas para poder entregarle al conductor del vehículo, con horarios bien definidos y controles", puntualizó.





En tanto sostuvo que, como usuarios, los paranaenses tienen derecho a pedir la tarjeta y los tarjeteros no tienen nada para entregar como comprobante. "Si el conductor no me paga yo no tengo para darle de comer a mi familiar. Hay muchas mujeres solas en la cooperativa, cabeza de familia, que viven el día a día", explicó.





Asimismo señaló que el nuevo sistema será un beneficio para los tarjeteros: "Estamos apurados por el nuevo sistema con celular ya que se trabajará a porcentaje, tendremos obra social, jubilación, seguro de vida. Será otra cosa y nos cambiará la situación".

Tarjeteros.jpg Plan. Se busca regular y mejorar el estacionamiento medido. Foto UNO/Mateo Oviedo





Por último destacó la predisposición del intendente Sergio Varisco, quien "siempre los atendió".