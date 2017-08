Piden que las víctimas del abogado acusado de abusos se presenten ante la Justicia

Lisandro Beherán2.jpg Foto: El Día



Revista Análisis. "Se practicó una investigación rápida en relación a que la nota, una vez que tomó estado público, nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzado, debemos actuar y más cuando la nota hace mención a delitos de acción pública. En tanto y en cuanto podamos constatar y probar la existencia de víctimas concretas, esto redundará en beneficio de la causa", agregó el responsable del Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú confiado en que se presenten víctimas ante la justicia a sostener lo relatado en la





Respecto al material que se secuestró del domicilio de Gustavo Rivas, en Mitre 7, que será remitido a Paraná para ser analizado y peritado, y además digitalizado a soportes modernos, Beherán aclaró: "Son todos elementos de relevancia y que requieren de un análisis posterior. Nosotros tomamos la medida de recabar de manera inmediata de recopilar este material para tenerlo en poder de la Fiscalía. Ahora se requiere que este material sea analizado, peritado y es prematuro hablar".









A pesar de no querer brindar demasiados detalles sobre lo que se secuestró, el Fiscal confió a los medios que "encontramos material fotográfico del cual se pueden extraer elementos importantes para continuar con una investigación en el marco de lo que fue la nota periodística".







"Para llamar a indagatoria se debe tener una sospecha suficiente de la comisión de un hecho delictivo. En tanto y en cuanto no haya personas que se presenten a manifestar el hecho de haber sido posiblemente víctimas no podemos convocarlo. Hoy tenemos una investigación en curso que se acaba de iniciar y hasta el momento no tenemos una víctima de carne y hueso mencionada en la causa", mencionó el funcionario.









"Hoy por hoy es una nota periodística en la cual no se mencionan nombres concretos. Obviamente recibiremos la declaración del aporte del periodista que la formula para que nos brinde todos esos datos que por x motivos no pudieron ser volcados en la publicación. Vamos a requerirle todo el conocimiento extra a la nota", agregó.













"Toda causa por hechos delictivos siempre depende de víctimas. Sin víctimas no hay delito", señaló Beherán en un pasaje de la conferencia de prensa, haciendo alusión a que se espera que en las distintas sedes judiciales de Entre Ríos puedan presentarse a declarar supuestos damnificados por el accionar del reconocido abogado gualeguaychuense.