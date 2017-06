Habló el padre del chico que está grave tras jugar a la Ballena Azul en El Palenque

Un adolescente, de 16 años de El Palenque, se encuentra en coma inducido internado en la Terapia Intensiva del hospital San Martín de Paraná, tras practicar el juego de la Ballena Azul.





Al respecto, el padre del chico contó que el hecho ocurrió el martes pasado a la madrugada, alrededor de la 1.30. Además, agregó que este juego consiste en al receptor, un emisor virtual lo va incitando mediante técnicas psicológicas a que realice 50 pruebas autodestructivas, las cuales consisten en lastimarse y termina con la muerte del participante.









"Estamos investigando cómo entró a jugar a la Ballena Azul", indicó el hombre al portal Ahora y agregó que el juego es verdadero y que tiene conocimiento de otros casos que sucedieron en Entre Ríos a partir de su contacto con diferentes autoridades.





"Sé de casos en la misma escuela de mi hijo en El Palenque, en Viale, Diamante, Concordia", detalló al tiempo que indicó que "Cuando un chico entra a este juego se le piden todos los datos de la familia. Se los incita a que, al salir del juego, maten a toda la familia".









"El juego comienza a las 4 de la mañana cuando saben que los papás están durmiendo", dijo y explicó que a raíz de la investigación que está haciendo él con su familia en conjunto con la Policía y otras autoridades, van descubriendo de a poco qué cosas le pedían a su hijo, y las que pueden servir para alertar a otras familias con hijos adolescentes.





"Los chicos tienen que hacerse cuentas de YouTube, hacer videos, bajar videos, hacerse cosas en el cuerpo. Después cambia su actitud, su comportamiento, sus formas de vestir, escuchan música rara que les mandan", contó y dijo que a la víctima la mandan a realizar pruebas autodestructivas, y quien se lo pide es otra persona, no una máquina.









"No estamos hablando de un juego en el que participa un jugador con la máquina, estamos hablando de un emisor y un receptor; el chico está directamente participando con la otra persona que lo está incitando e induciendo a hacer todas estas cosas", destacó.





El padre del chico detalló que a su hijo no le falta cariño, atención, ni amor. "Pero veníamos notando cambios en su comportamiento hace tiempo, tenía actitudes raras en la escuela, incluso sus compañeros sabían y le habían pedido que parara con esto. Él estaba perdiendo las amistades por esto, se estaba aislando", señaló.









"Mi hijo actuaba normal. Las amenazas que reciben son terribles, por eso cometen estas cosas; no olvidemos este juego de la Ballena Azul fue creado por un psicólogo", advirtió y reveló: "El emisor lo está mirando por la cámara del dispositivo todo el tiempo y el receptor no lo sabe. Lo amenaza, le dice: 'Estás vestido así'. Además, sostuvo que cuando estaban llevado a la víctima de urgencia al hospital "aparecieron varias llamadas perdidas al celular de mi hijo, porque están queriendo saber si realmente él cometió esto o no".





El hombre no vive con su hijo. En la vivienda de El Palenque, el adolescente estaba en compañía de su mamá y sus hermanos. Cuando lo descubrieron este martes, ya se había hecho daño, pero llegaron a salvarlo y ahora lucha por su vida.

















"Es muy duro para nosotros. Está en terapia intensiva, en coma farmacológico y con respirador, recuperándose de a poco; estamos orando, pidiéndole a Dios que se pueda salvar ", dijo el padre del adolescente y aclaró: "Esto es muy grave y de verdad, son hechos lamentables con los que queda destrozada toda una familia".





Por último, el hombre indicó que su hijo se recupera paulatinamente y tiene esperanzas de que salga adelante. "Mi hijo tuvo un ahorcamiento. Después en el hospital hizo una neumonía. Está en coma farmacológico, por suerte muy bien atendido en el hospital y tuvo una leve mejoría. Ahora hay que esperar; vamos a empezar una nueva vida con él cuando se recupere, con tratamiento psicológico. Tengo toda la fe puesta en Dios y confío en que salga adelante", concluyó.









