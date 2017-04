El CGE aseguró que errores en las liquidaciones son "mínimos"

El Consejo General de Educación (CGE) informó a través de su sitio web que las liquidaciones de sueldos de los docentes han sido "correctas", de acuerdo a la información suministrada por el personal directivo, a la vez que citó una serie de casos puntuales, con nombre y apellido.





"Públicamente, en los últimos días, se adjudican a la administración provincial, por casos de docentes, defectos de liquidación, descuentos excesivos, e incluso un salario sin liquidación; todo ello -sin debida explicación de las razones- puede aparecer como excesos o descuentos ilegales, pero a poco de analizar cada caso las realidades son totalmente diferentes", se indicó.





El CGE ratificó que "pueden existir errores y todos aquellos que se detecten serán inmediatamente liquidados por planillas complementarias, pero se puede afirmar también que estos son mínimos y la revisión de cada caso así lo demuestra".





"A modo aclaratorio, para evitar información confusa o errónea, los contadores Griffoni y Gaggion produjeron un pormenorizado informe referido a casos, planteados en medios periodísticos, respecto de descuentos que supuestamente afectaban de modo determinante los ingresos de cuatro docentes mencionados como ejemplos. Dicha publicación nada menciona respecto que: en uno de ellos existe un descuento de más de 24.000 pesos por consumos o adhesiones personales y en los tres casos restantes se reclaman pagos de cargos en trámite que fueron aprobados en fecha posterior a la de liquidación de haberes del mes de liquidado, y que por lo tanto cobrarán el mes próximo", dice el Consejo.

Así, se expuso como ejemplo un caso en que una docente cobró sólo 900 pesos, otra que supuestamente percibió 10.000 pesos menos, otra que sin haber hecho paro le aplicaron una quita de 13.000 pesos en su salario y una última a que en su cuenta sueldo tiene $0.





Sobre el primer caso, el CGE detalló: "Dice que cobro $ 900. Monto acreditado $ 978,96. Descuentos por inasistencias nominales $ 3.956,73 (ya que no fue informado por el directivo). Descuento líquido por inasistencia, neto de descuentos de Ley $ 3.181,21. Consumos personales: Sidecreer $ 5.618,00. Banco Bersa $ 4.782,00. Aporte Sindical AGMER $ 774,05. Aporte Sinidical MUPER $ 735,71. Proveeduria MUPER $ 12.249,71. Total de consumos y adhesiones personales $ 24.159,47. El total realmente liquidado a la docente es de $ 25.138,43, sobre sus gastos personales y descuentos que autorizó realizar a otras entidades, no resuelve el Estado provincial".





Sobre el segundo: "Dice que cobro 10.000 pesos menos de lo que se le debía abonar. Pero la docente tiene 14 horas cátedra activas en el SAGE y no se realizaron descuentos por días no trabajados, ni por paros, ni por inasistencias. Estaría reclamando, aunque no lo explicita, por un cargo de Maestra de Educación Artística correspondiente al periodo del 10 al 22/03/2017 que fue aprobado el 28/03/2017, lo que se liquidará con haberes del mes de abril. La continuidad desde el 23/03 al 21/04 fue ingresada el 25/03 y aún está pendiente de aprobación. Es decir que cobró correctamente las 14 horas cátedra sin ningún tipo de descuento".





Sobre el tercero: "Manifiesta haber cobrado $ 13.000 menos de lo que le correspondía. Se le liquidaron 24 horas cátedras, que tiene activas en el SAGE, de las cuales se le descontaron por Inasistencia $ 3.993,08 nominal lo que de bolsillo son $ 3.210,43. Se podría suponer que reclama el pago de 12 horas cátedra desde el 05/03/2017 cuyo trámite fue ingresado el 14/03/2017 y aprobado el 29/03/2017, por lo que se liquidará con haberes de abril. Es decir que cobró correctamente las 24 horas cátedra".





Sobre el cuarto caso: "Manifiesta que no cobró nada, es decir $ 0,00. Efectivamente no tiene liquidación y por ende no tiene descuentos por paro o inasistencia, ya que su designación como maestra de ciclo por el período 08 al 30/03/2017 fue ingresado en el SAGE el 22/03/2017 y aprobado el día 23/03/2017 por lo que será liquidado con haberes del mes de abril como corresponde".