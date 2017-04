En el organismo provincial preocupa que desde Nación se hizo una serie de importantes modificaciones a la política de vivienda, entre ellas una "reducción más que importante" en la cantidad de viviendas a construir, a pesar "del incremento permanente de la demanda", por el natural crecimiento poblacional.



Según publica Diario Río Uruguay, Francolini detalló que en la provincia de Entre Ríos contaba con un promedio de "entre 4 mil y 4400 viviendas en construcción" de manera permanente, sin embargo, "hoy estamos en las 2.600 y vamos a entregar 1900", de las cuales "700 quedarán para el año que viene", explicó el funcionario.



A eso, agregó que durante todo el 2016, el cupo de viviendas alcanzado sobre fin de año fue de poco más de 300 unidades y hasta la actualidad, luego de llamar a licitación, "todavía no nos dieron el permiso para que nosotros podamos adjudicarlas y dar comienzo a esas obras".Nuevos requerimientos, muchos afectadosEl responsable del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) también mencionó que la nueva decisión – instrumentada a través del Ministerio del Interior – explicita que "todo grupo familiar que llegue a un ingreso superior a dos salarios mínimos vital y móvil (poco más de 16 mil pesos) no podrá tener el acceso a la vivienda social, sino a través de la vía privada o bancarizando el pago mediante el PROCREAR".



La medida deja afuera a muchos posibles adjudicatarios, al no calificar salarialmente para acceder al crédito de la vivienda.



Pensado de forma estratificada en el pago de las cuotas, "nosotros lo que les planteamos, incluso al ministro del Interior, es poder hacer viviendas para todos los niveles hasta grupos familiares que tengan tres salarios mínimos, vital y móvil; algo así como 24 pesos", puntualizó Francolini.



En ese marco, ejemplificó que con el salario de un docente, sumado al de un trabajador municipal o un agente de policía promedio, "lo hace quedar afuera de los sorteos de las viviendas de demanda libre".



Encima, muchos grupos familiares que superen los 16, "y hasta los 30 mil pesos", también van a quedar afuera de una chance, porque "no van a calificar para un préstamos en un banco", aseveró el funcionario.

"Ojalá no sea así, y yo esté equivocado", enfatizó. No sin antes remarcar que, con la nueva medida del gobierno nacional, casi el 80% de los aspirantes actuales que tiene el IAPV en Entre Ríos, "no estaría calificando".RespuestasAnte los planteos del sector, "el ministro (Frigerio) respondió que ahora los bancos van a ser más accesibles a la hora de otorgar créditos: ojalá sea así".



La gran preocupación - comentó Francolini - es que los convenios celebrados desde el organismo con los gremios, "en Concordia tenemos hecho con el Centro de Empleados de Comercio, en la provincia hicimos con AGMER, con el de carne, con municipales, con Cooperativas de Viviendas que compraban el terreno", pasarían a ser "bancarizados, a través de asociaciones público-privadas o del PROCREAR y no pasaría más por el Instituto de la Vivienda".PedidoPor último, adelantó que tras toda la jornada de este viernes en Formosa, junto a otros funcionarios del sector de otras dependencias provinciales, intentarán elevar un documento al Consejo Nacional de la Vivienda y al Ministerio del Interior.



Vale recordar que se supo - a través de los medios nacionales - que la administración federal preparaba cambios en la administración de los fondos enviados para la construcción de viviendas que hacen las provincias. De esa manera, la cancelación de pagos a los contratistas de las obras se haría de manera directa por parte del Estado, sin la necesidad de pasar por los institutos provinciales.



