Docentes que no percibieron el sueldo de marzo protestan frente al Consejo de Educación

"Hay cientos y cientos de docentes que tienen liquidado el sueldo de marzo, pero no se les efectivizó el pago. No se trata de errores, ni de problemas de sistema. En el banco sostienen que el Gobierno Provincial no depositó el dinero, por lo que exigimos que liberen inmediatamente el pago para estos trabajadores, que cumplieron con su labor", indicó a UNO Claudio Puntel, secretario general de Agmer Paraná. Aunque no brindó una cifra exacta de docentes que se encuentran en la mencionada situación, el gremialista indicó que en Rosario del Tala son 400.





Un grupo de docentes se concentró este lunes en las puertas del Consejo de Educación (CGE) para exigir al gobierno que pague la deuda del sueldo de marzo. La mayoría tienen liquidados el recibo de sueldo donde consta lo que se les debe, pero todavía no se ha librado la orden de pagar. Desde la seccional se mantuvieron contactos con funcionarios del Consejo la semana pasada para lograr que se concrete el pago. Se esperaba que fuera concretado entre viernes y sábado pero no sucedió así.

"Los docentes a los que se les adeuda el sueldo presentaron telegrama obrero indicando que no pueden llegar hasta la escuela por lo que cumplirán horario en las puertas del edificio", explicó Puntel.





"Estamos exigiendo que algún funcionario del gobierno nos reciba y disponga que esto se pague de inmediato", sostuvo el dirigente y calificó la situación como grave, debido a que a los maestros "comenzaron a cortarles los servicios" e incluso "el Iosper les ha dado de baja", dijo.





El CGE se blinda en vez de dar respuestas





Agrupación "Rojo y Negro 1º de mayo" expresó, en un comunicado, que el Gobierno no cerró aún ni el conflicto salarial ni terminó de devolver los descuentos a los docentes.





La Seccional Paraná se instaló hoy en la vereda del CGE para seguir tomando reclamos de sueldos descontados por el gobierno y exigir al Gobernador Gustavo Bordet como al titular del CGE José Panozzo que pague de inmediato "lo saqueado" a los docentes.





"Si bien el gobierno ha liquidado los sueldos pendientes de marzo como las complemetarias que debe, aún no libró la orden para que se efectivice el pago, extendiendo la devolución por tiempo indeterminado.





Una vez más, el CGE blinda el edificio y clausura el ingreso en vez de dar respuestas, impidiendo que los trabajadores de la educación puedan llevar su legítimo reclamo, sucesivamente desoído por las autoridades educativas.





Exigimos al gobierno que devuelva de inmediato lo que adeuda a los docentes, que presente una propuesta salarial que no siga profundizando la precariedad (a través de, por ejemplo, el atraso salarial, montos en negro o recomposición en cuotas) y deje de efectivizar políticas restrictivas como la de aislarse a través de dispositivos de seguridad cada vez más restringidos", se indicó en el texto.