Docentes prepararon una olla popular en la puerta del CGE

El secretario general de Agmer Paraná, Claudio Puntel, remarcó que desde octubre del año pasado los trabajadores entrerrianos padecen descuentos que van desde los 6.000 a los 10.000 pesos. Ahora se suman los descuentos por los días de paro que decidió el Ejecutivo provincial.





"Tenemos compañeros que recibieron el recibo de sueldo con cero peso. Es un descalabro tremendo para la economía familiar de los trabajadores. Además son sueldo que están por debajo de la línea de la pobreza. Les están sacando los platos de comida a los trabajadores", detalló a UNO Puntel.





El Secretario General de Agmer Paraná remarcó que continuarán en la plata baja del CGE hasta recibir las repuestas que están buscando.





En asamblea evaluarán los pasos a seguir cuando lleguen esas contestaciones. Mientras tanto articulan los reclamos con los profesores universitarios que también están en pie de lucha.





Los representantes sindicales pararon la olla y cortaron las verduras para el guiso frente la atenta mirada de tres policías que vigilan el ingreso al edificio.





Sobre calle Córdoba, calle donde se encuentra la Jefatura Departamental de Policía, se seguían sumando camionetas de la Policía de Entre Ríos y Puntel las advirtió: "No lo naturalizamos. Hasta ahora la presencia (de la policía) fue en buenos términos. Estamos dialogando pero no nos gusta. El martes pasado no impidieron el paso. El Gobierno ya avanzó con medidas represivas sobre el salario y con amenazas a compañeros que luchan", insistió el representante gremial.





Acá está la entrevista completa que fue transmitida por Facebook Live de Diario UNO de Entre Ríos.





