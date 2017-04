Agmer convocó al paro dispuesto por Ctera tras la represión a docentes

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se plegará a la huelga nacional anunciada hoy, en una conferencia de prensa, por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), tras la represión policial contra los docentes ocurrida este domingo frente al Congreso nacional.





"Ante la gravedad de lo ocurrido, y porque no estamos dispuestos a aceptar la represión como medio para acallar la protesta social, la Comisión Directiva Central de Agmer convoca al paro docente de 24 horas en Entre Ríos para este martes 11 de abril", se indicó en un comunicado.













"No se toca a un maestro"

En conferencia de prensa, la titular de Ctera, Sonia Alesso señaló: "Hemos decidido un paro nacional de 24 horas para mañana, contra la represión. Esta medida la hemos dispuesto porque no vamos a permitir que se reprima a los trabajadores y trabajadoras. No se toca a un maestro, a un trabajador, no se reprime una protesta social. No vamos a convalidar en silencio la represión", enfatizó.





Más repudio

El vicegobernador de Entre Ríos, Adán Bahl también tuvo duras expresiones contra la represión desatada frente al Congreso. Lo hizo a través de las redes sociales.

AGDU repudió la represión a docentes en la Plaza Dos Congresos