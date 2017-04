Bahl repudio a la represión a trabajadores docentes

El vicegobernador de Entre Ríos repudió la violencia policial con que se reprimió a los docentes que pretendían instalar anoche una carpa itinerante frente al Congreso Nacional.





"Es repudiable y muy preocupante lo que está pasando en el país. Da mucha indignación y tristeza ver a la policía golpear a los trabajadores. La policía de la democracia no está para eso. El gobierno de Macri está mostrando su peor cara: lo que se vivió ayer en CABA fue represión, fue violencia institucional contra los trabajadores. Fue una desmesura, era una protesta pacífica", aseveró.





"Hay mucho cinismo en este gobierno: mientras pregonan el diálogo y la unión de los argentinos, vemos como muelen a palos a los docentes en la calle. Este no es el país que queremos. Esta no es la democracia que queremos".





"Siempre digo que los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste cuando un modelo no cierra en lo económico. Si el modelo no funciona, hay que corregirlo. Pero no atacar a la gente.

El gobierno tiene que entender que los trabajadores y sus familias están sufriendo el ajuste, el aumento de las tarifas, los alimentos cada vez más caros. Que el consumo bajó. Que hay menos trabajo. Que cuesta llegar a fin de mes.

Pero si la respuesta del gobierno es la violencia, estamos en problemas. La represión no es el camino, potencia el conflicto y genera un inmenso malestar en la sociedad.

Tenemos que entender que hay un conflicto de base con los docentes, que es que el gobierno se niega a convocar a la paritaria nacional", expresó.